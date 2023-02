Nowa seria POCO X5 wkracza do Polski. Nie zabrakło promocji na start

POCO X5 5G to wszechstronny smartfon, który się wysoką wydajnością, doskonałym ekranem i pojemną baterią

Model podstawowy w tej serii został wyposażony 6,67-calowy ekran AMOLED DotDisplay, o częstotliwość odświeżania 120 Hz i kontraście 4 500 000:1 oraz szerokiej gamie kolorów DCI-P3. Dzięki temu będzie on idealny zarówno do oglądania, jak i grania, bo niezależnie od tego, jak będziemy z urządzenia korzystać, zawsze możemy liczyć na świetnej jakości obraz.

Za płynność działania odpowiada tutaj Snapdragon 695 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Na pokładzie nie zabrakło technologii Dynamic RAM Expansion 3.0, która obsługuje więcej aplikacji działających w tle, co ułatwia płynne przechodzenie od jednej aplikacji do drugiej. By w pełni cieszyć się oferowanymi możliwościami, POCO X5 5G wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 33W – do pełna ogniwo naładujemy w 68 minut. Co istotne, ładowarka jest w zestawie, a to obecnie rzadkość.

W kwestii aparatów mamy tu całkiem przyzwoity zestaw, który obejmuje aparat główny 48 Mpix, ultraszerokokątny z polem widzenia 118 stopni i rozdzielczością 8 Mpix i 2-megapikselowy aparat makro. Z przodu natomiast dostajemy 13-megapikselową kamerkę do selfie.

POCO X5 Pro 5G z ulepszonymi funkcjami aparatu, większą szybkością przetwarzania i niesamowitym wyświetlaczem

W modelu Pro znalazł się 6,7-calowy ekran Flow AMOLED. Dzięki wykorzystaniu takiego panelu udało się sprawić, że X5 Pro 5G stał się najsmuklejszym modelem w ofercie marki osiągając grubość 7,9 mm. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie 120 Hz, Dolby Vision, DCI-P3 i 10-bitową głębię kolorów, co przekłada się na płynny, żywy obraz i jeszcze lepsze wrażenia podczas użytkowania. Dla osób, które lubią korzystać ze smartfona w nocy, na pokładzie znalazła się funkcja przyciemniania ekranu 1920Hz PWM, która chroni wzrok podczas czytania i pracy w słabym świetle.

POCO X5 Pro 5G napędzany jest Snapdragon 778G, który oferuje idealną równowagę między efektywnością energetyczną a wysoką wydajnością, dzięki czemu np. system aparatów działa szybciej niż u poprzednika. A skoro już o fotografii mowa, w tym modelu POCO umieściło aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, który obsługuje też nagrywanie 4K – to powinno spodobać się wszystkim internetowym twórcom. Nie zabrakło tu też aparatu ultraszerokokątnego 8 Mpix i makro 2 Mpix. Z przodu znajdziemy 16-megapikselową kamerkę do selfie.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o akumulatorze o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Takie ogniwo gwarantuje 5,5 godziny nakrywania wideo w 4K, a zaledwie 7 minut ładowania wystarczy, by zapełnić akumulator do 30%.

Oba modele oferują dodatkowo NFC, czytnik linii papilarnych, AI Face Unlock

gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm a także ochronę ekranu szkłem Corning Gorilla Glass, choć różnej generacji, bo w POCO X5 Pro 5G jest to szkło 5. Generacji, natomiast w modelu podstawowym – trzeciej. Oba też działają pod kontrolą MIUI.

Ile kosztują smartfony z serii POCO X5?

POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G dostępne są w wariancie 8/256 GB w kolorach: czarnym, niebieskim, żółtym (X5 Pro 5G) i zielonym (X5 5Gm, choć w ograniczonej dostępności). Ceny natomiast prezentują się następująco:

POCO X5 5G – 1599 zł

– 1599 zł POCO X5 Pro 5G – 1799 zł.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup w dniach 6.02-8.02.2023 możecie liczyć na promocję na start, w ramach której oba smartfony dostępne są o 200 zł taniej.