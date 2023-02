Skrzydła wiatraków będzie można poddać recyklingowi. To długo oczekiwany przełom

Tak samo, jak zachodzą postępy w zakresie projektowania coraz wydajniejszych akumulatorów, tak i rosną możliwości z zakresu odzyskiwania elementów takich jak panele słoneczne – a teraz być może i skrzydła wiatraków. Zacznijmy jednak od początku. Kiedy turbina wiatrowa zostaje wycofana z użytku, część tworzących ją elementów może być poddana recyklingowi, lecz śmigła były do tej pory skazane na utylizację.

Duńska firma Vestas chce to zmienić, a związani z nią naukowcy zaprojektowali nowy proces chemiczny, który może rozkładać skrzydła złożone z żywic epoksydowych. Po odzyskaniu składników można je ponownie wykorzystać.

Jak wynika z szacunkowych danych przedstawionych przez WindEurope, od 2025 roku około 25 000 ton skrzydeł będzie wycofywanych z użytku każdego roku. Do 2030 roku skala tego zjawiska dodatkowo wzrośnie: mówi się nawet o 52 000 ton.

W badaniach, które miałyby zapewnić potencjalny przełom w zakresie recyklingu skrzydeł wiatraków wzięli udział nie tylko inżynierowie z Vestas, ale także przedstawiciele Duńskiego Instytutu Technologicznego oraz Uniwersytetu w Aarhus. Ich cel był jasny: znaleźć sposób na to, by poszczególne elementy turbin wiatrowych – zamiast kończyć na wysypiskach – mogły zostać ponownie wykorzystane.

Do tej pory branża wiatrowa uważała, że materiał ze skrzydeł wymaga nowego podejścia do projektowania i produkcji, aby po zakończeniu eksploatacji nadawał się do recyklingu […] możemy teraz postrzegać stare skrzydła oparte na epoksydach jako źródło surowców. Po wdrożeniu tej nowej technologii na większą skalę, stare skrzydła, które obecnie zalegają na wysypiskach śmieci, a także te w aktywnych farmach wiatrowych, mogą zostać zdemontowane i ponownie wykorzystane.

wyjaśnia Lisa Ekstrand z Vestas