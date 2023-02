T-Mobile ułatwi osobom starszym kontakt z infolinią. Pomoże w tym nowe rozwiązanie „8 dla seniora”

Dobrze wiemy, jak uciążliwe potrafi być dzwonienie na infolinię, a jeśli próbuje dokonać tego osoba starsza, może być to naprawdę nie lada wyzwaniem. Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, a coraz szybszy rozwój technologii sprawia, że niektórzy seniorzy mogą mieć problem z obsługą usług cyfrowych. Jest to często jeden z głównych powodów, dla którego nie chcą z nich korzystać. Dlatego właśnie tak ważne jest, by wprowadzać stosowne udogodnienia, pomagające starszym osobom, dając im komfortowy i wygodny dostęp nie tylko do samej technologii, ale również do informacji, zwłaszcza z zakresu obsługi klienta, usług czy bezpieczeństwa.

T-Mobile wdraża nowe rozwiązanie na infolinii

T-Mobile, wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, wprowadza dedykowaną obsługę właśnie dla takich klientów, oferując im jeszcze bardziej przyjazną i inkluzywną obsługę klienta. Tyczy się to zarówno możliwości prostego dedykowanej obsługi w drzewie IVR (Interactive Voice Response), jak i wysokiego poziomu kompetencji doradców oraz szerokiego zakresu wsparcia udzielanego na infolinii (szczególnie w obszarze technologii, obsługi urządzeń, usług, procedur czy płatności), a także możliwości dostosowania wielkości czcionki w wysyłanych pismach. By móc skorzystać z takiej obsługi, wystarczy podczas dzwonienia do Biura Obsługi Klienta T-Mobile wcisnąć klawisz 8.

W T-Mobile Polska kochamy naszych klientów, a ich życzenia i potrzeby są dla nas najważniejsze. Wierzymy też w siłę różnorodności i chcemy reprezentować wszystkich, których obsługujemy, odpowiadając na ich unikalne potrzeby. Wprowadzenie dedykowanej infolinii dla seniorów jest dla nas naturalnym kolejnym krokiem w konsekwentnej realizacji naszej strategii ESG, która w dużej mierze opiera się na walce z wykluczeniem cyfrowym. W T-Mobile wierzymy, że łączność jest prawem człowieka i każdy powinien mieć dostęp do cyfrowego świata, niezależnie od wieku. Nie spoczniemy, dopóki wszyscy nie będą połączeni – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile Polska

Magentowy operator czynnie stara się zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu ze względu na wiek. Jednym z działań podejmowanych przez T-Mobile jest akacja „Sieć Pokoleń”, w ramach której powstał specjalny kurs, przybliżający korzystanie z nowych technologii od podstaw. Operator wspiera też podopiecznych Fundacji „Pod Dębem”, przekazując im laptopy, by seniorzy mogli korzystać z nowych możliwości. Warto również wspomnieć, że w ramach akcji powstała też kampania edukacyjna prowadzona w radiu oraz prasie.