T-Mobile odświeża i upraszcza oferty w taryfie GO! na kartę. Zobacz, co się zmieniło

Obecnie większość operatorów oferuje nielimitowane rozmowy i SMS-y nawet w opcjach na kartę, choć tutaj należy sobie wykupić tego typu usługę. Czym więc przyciągnąć klientów, skoro konkurencja daje to samo? Gigabajtami internetu. Nie ma co ukrywać, że obecnie wolimy kontaktować się przez komunikatory internetowe niż wysyłać SMS-y. Poza tym, na smartfonach oglądamy też seriale, gramy i robimy mnóstwo innych rzeczy, do których ten internet jest nam niezbędny. Dlatego właśnie zależy nam, by było go jak najwięcej.

Prostsza wersja oferty T-Mobile na kartę ma to zapewnić. Przyjrzyjmy się jej bliżej

W cyklicznych ofertach GO! M lub GO! L z 5G dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę internetu. W ofercie GO! M jest to 20 GB oraz dodatkowe 20 GB po każdym doładowaniu w dowolnym kanale za 35 zł na 30 dni. Natomiast ci, którzy wybiorą GO! L z dostępem do 5G dostaną 30 GB oraz dodatkowe 30 GB po każdym doładowaniu za 45 zł na 30 dni. Warto tutaj pamiętać, że jeśli taka ilość internetu jest dla was niewystarczająca, to nie ma się co martwić, bo wybierając którąś z tych ofert można skorzystać z promocji „Rok Internetu” (w aplikacji Mój T-Mobile) i zyskać łącznie 1200 GB ekstra przez 365 dni, otrzymując co miesiąc przy odnowieniu oferty GO! M lub GO! L dodatkowe 100 GB. T-Mobile podkreśla przy okazji, że niewykorzystane GB z promocji „Rok Internetu” kumulują się, co jest dużym plusem.

Natomiast ci, którym nie zależy na tak dużej ilości internetu, przygotowano nieco uboższe oferty. W ramach pakietu GO! S dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 15 GB oraz dodatkowe 15 GB po każdym doładowaniu za 30 zł na 30 dni. W pakiecie GO! XS – nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 10 GB po każdym doładowaniu za 25 zł na 30 dni. Tutaj trzeba jednak wspomnieć, że korzystając z tych ofert, nie można załapać się na promocję „Rok Internetu”.

T-Mobile nie zapomniało też o klientach z Ukrainy

Wybierając ofertę GO! M+UA w cenie 40 zł co 30 dni klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 20 GB. Przy każdym doładowaniu zyskują natomiast kolejne 20 GB, czyli w sumie aż 40 GB na 30 dni. Przy tej usłudze też można aktywować promocję „Rok Internetu”, co daje dodatkowe 100 GB co 30 dni. Klienci z Ukrainy w tej ofercie mają też 1500 minut na rozmowy z Polski do sieci ukraińskich Kyivstar i Vodafone. Warto wspomnieć, że w ramach poszczególnych ofert GO! od 30 zł, klienci otrzymują od 5,75 GB do aż 8,63 GB limitu danych do wykorzystania w strefie roamingowej 1A, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.