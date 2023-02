Jest XXI wiek, a radio nie chce umrzeć. Dzięki TuneIn Explorer słucham muzyki z antypodów

Wydawałoby się, że radia dziś już nikt nie słucha. Nie jestem do końca pewien prawdziwości tego stwierdzenia, patrząc chociażby na przypadek Radia 357, utrzymującego się wyłącznie z wpłat od słuchaczy na platformie Patronite.pl. To projekt radiowy o największej liczbie wspierających nie tylko w skali naszego kraju, ale również całego świata (obecnie ma ponad 49 tys. patronów, wpłacających 881 tys. zł miesięcznie). W dwa i pół roku od rozpoczęcia projektu Radio 357 zebrało łączne wsparcie o wartości przekraczającej 20 mln zł.

Historia tradycyjnego radia w Polsce rozpoczęła się wraz z programem wyemitowanym 1 lutego 1925 roku na falach średnich z rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Regularną emisję rozpoczęła w niedzielę 18 kwietnia 1926 roku pierwsza polska stacja radiowa (radiowa jedynka). Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że radia w internecie słucha w Polsce ok. 2,3 mln osób. I tu na scenę wchodzi TuneIn Radio.

TuneIn Explorer – Google Earth dla radia internetowego

TuneIn jest popularnym agregatorem internetowych rozgłośni radiowych, których można słuchać zarówno z poziomu strony internetowej, jak i aplikacji dla Androida oraz iOS. Nowością wprowadzoną niedawno przy okazji Światowego Dnia Radia jest funkcja TuneIn Explorer. Gdyby chcieć opisać ją prostymi słowami, to mamy do czynienia z przeniesieniem idei Google Earth do świata radiostacji internetowych.

Na razie rozwiązanie jest dostępne wyłącznie z poziomu strony internetowej. Zabiera miłośników radia w podróż po całym świecie. Interaktywna mapa pozwala zobaczyć lokalizację internetowych rozgłośni radiowych, a po naciśnięciu wybranej stacji, natychmiast uruchamia ją w pasku na samym dole strony. I dzięki temu mogę np. zobaczyć, że u redaktora Kotkowskiego w Słupsku grają aż trzy lokalne rozgłośnie (mimo, że redaktor Kotkowski przypuszczalnie żadnej z nich aktywnie nie słucha).

Mi się takie rozwiązanie bardzo podoba. Słuchanie lokalnych rozgłośni nadawanych przez internet wybija mnie z mojej własnej bańki, w której tkwię jako mieszkaniec wielkiego miasta. Pozwala dowiedzieć się więcej o sprawach zwykłych ludzi (bo lokalne radio bywa często zdecydowanie bliżej tych zwykłych przyziemnych tematów). Jest jeszcze jeden ważny aspekt odkrywania internetowego radia z całego świata – ciekawość odmienności.

Jeśli uczycie się języków obcych, chcecie lepiej poznać kulturę danego kraju, posłuchać lokalnej muzyki, nie ma lepszego sposobu niż odpalanie internetowego radia. Szczególnie w obecnych czasach tego typu wirtualne podróżowanie może człowieka przenieść w zupełnie nieoczekiwane miejsca. Dzięki TuneIn Explorer zawędrowałem właśnie na Wyspy Cooka na Oceanie Spokojnym (rozgłośnia Matariki FM).