Długo trzeba było czekać, ale Xiaomi 13 w końcu trafia do Polski. Tylko ta cena…

O Xiaomi 13 Pro nie będziemy się tutaj rozpisywać, o nim obszerniej przeczytacie w osobnym artykule, tymczasem my skupimy się na modelu podstawowym, który również jest interesującym urządzeniem z aparatami opracowanymi przez firmę Leica.

Przyjrzyjmy się bliżej Xiaomi 13

W stosunku do poprzednika Xiaomi uzupełniło zestaw aparatów o autofocus, co jest mile widzianym ulepszeniem. Znajdziemy tutaj jednostkę główną o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0μm z Hyper OIS), obok której umieszczono obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 12 Mpix i przysłoną f/2.2 oraz teleobiektyw z matrycą 10 Mpix, OIS, przysłoną f/2.0 zakresem zoomu optycznego od 0,6x do 3,2x

Na pokładzie znalazła się też szeroka gama ustawień aparatu, które przypadną go gustu zarówno amatorom, jak i profesjonalnym fotografom. Znajdziemy tu system master-lens (nowe rozwiązanie na poziomie oprogramowania), który zapewnia poprawę ogniskowej i głębi ostrości – przyda się to przy zdjęciach portretowych. Są też dwa różne style fotografowania – Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, przy zachowaniu dokładności odwzorowania detali i nasycenia obrazu. Do ciekawych funkcji należą też filtry Leica, znak wodny Leica oraz klasyczny dźwięk spustu migawki aparatów Leica. Smartfon pozwala też na ręczne dostosowanie parametrów fotografowania w trybie pro. Ulepszono również edycję obrazu – zwiększono szybkość wykonywania zdjęć oraz dodano opcję automatycznego ustawiania ostrości.

Dla tych, którzy lubią też nagrywać filmy Xiaomi umożliwiło rejestrowanie obrazu zgodnego ze standardem Dolby Vision – z żywymi kolorami, wysokim kontrastem i bogactwem szczegółów. Znajdziemy tu również opcję nagrywania w rozdzielczości 4K, w słabych warunkach oświetleniowych za pomocą trybu Ultra Night i ze stabilizacją wideo HyperOIS.

Sercem Xiaomi 13 jest układ Snapdragon 8 Gen 2, cechujący się świetną wydajnością i efektywnością energetyczną w porównaniu z poprzednią generacją. Dzięki modemowi Qualcomm FastConnect 7800 na pokładzie znalazła się też obsługa Wi-Fi 7. Nie zabrakło również technologii Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link, dzięki której możliwe jest uzyskanie prędkości transmisji danych do 3,6 Gb/s, 5G, NFC oraz Bluetooth 5.3. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 67 W i bezprzewodowym 50 W. Dzięki systemowi zarządzania baterią Xiaomi Surge czas pracy na jednym ładowaniu został jeszcze wydłużony.

Podobnie jak u poprzednika, Xiaomi 13 zachowuje kompaktowe wymiary, choć ekran jest już nieco większy. Producent umieścił tutaj 6,36-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz z funkcją AdaptiveSync oraz z częstotliwości próbkowania dotyku do 240 Hz. Ekran oferuje typową jasność na poziomie 1200 nitów i szczytową 1900 nitów. Warto jeszcze wspomnieć, że nie zabrakło tutaj obsługi Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG i trybów adaptatywnych.

Xiaomi zapewni swojemu smartfonowi trzy duże aktualizacje Androida i 5 lat wsparcia zabezpieczeń. Dodatkowo użytkownicy będą mogli skorzystać z 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego na przechowywanie danych w chmurze Google One o pojemności do 2 TB oraz do 6 miesięcy YouTube Premium z wolnym od reklam dostępem do aplikacji YouTube i YouTube Music. Ponadto, dzięki obsłudze funkcji cyfrowego klucza samochodowego w systemie Android, Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 pozwolą użytkownikom dzielić się z bliskimi swoimi cyfrowymi kluczykami samochodowymi, aby odblokowywać, zamykać i uruchomiać ich auta. Warto również wspomnieć, że Xiaomi oferuje ponadto jedną naprawę pozagwarancyjną bez kosztów robocizny w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu.

A teraz najważniejsze – ile kosztuje Xiaomi 13?

Przedsprzedaż Xiaomi 13 ruszy już 27 lutego i potrwa do 7 marca. W tym czasie kupując nowy smartfon możecie w zestawie otrzymać słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym. Xiaomi 13 jest dostępny w naszym kraju w wariancie z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej w cenie 4799 złotych, a to prawie tysiąc złotych więcej niż w tamtym roku trzeba było zapłacić za Xiaomi 12 w tej samej konfiguracji.

Ogromna podwyżka dotknęła też Xiaomi 13 Pro, bo za konfigurację 12/256 GB trzeba zapłacić aż 6299 zł (Xiaomi 12 Pro kosztował w dniu premiery 5199 zł). Pozostaje tylko kwestia, czy warto tyle za niego zapłacić? Ale tego dowiecie się z osobnego tekstu.

Nowe smartfony to nie jedyne nowości, jakie przygotowało Xiaomi

Wspomniane wyżej słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro, które Xiaomi dorzuca do zakupu flagowca to także jedna z nowości, która została właśnie zaprezentowana. Słuchawki wykorzystują technologię LDAC firmy Sony, która umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 990 kbps i z głębią bitową do 32 bitów, wraz z obsługą formatu Hi-Res Audio Wireless. Cechują się też imponującymi możliwościami aktywnej redukcji szumów do 48 dB, funkcją kierunkowego dźwięku przestrzennego wykrywającego ruchy głowy użytkownika oraz długą żywotnością baterii. Na jednym ładowaniu wytrzymają one do 9 godzin, natomiast z wykorzystaniem etui ładującego ten czas wydłuża się do 38 godzin.

Globalną premierę zaliczył też smartwatch Xiaomi Watch 1S Pro. Charakteryzuje go klasyczne wzornictwo, dzięki czemu idealnie sprawdzi się także u osób, które cenią sobie styl. Mamy tutaj okrągły, 1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i szczytowej jasności 600 nitów. Obudowę wykonano ze stali nierdzewnej i zapewniono jej wodoodporność do 5ATM. Na pokładzie znalazły się typowe funkcje do śledzenia aktywności i zdrowia, takie jak czujnik śledzenia snu, stresu, tętna czy SpO2. Do dyspozycji użytkownika jest aż 117 trybów sportowych. Nie zabrakło również mikrofonu i głośnika, które można wykorzystać do połączeń Bluetooth, zapewniono też dwuzakresowy GPS, Bluetooth 5.2 i łączność Wi-Fi. Jeśli chodzi o baterię, ta ma pojemność 500 mAh i wedle producenta powinna wystarczyć na 10 dni intensywnego użytkowania lub 14 dni, gdy korzystamy z zegarka umiarkowanie.

Ile kosztują te urządzenia?