Xiaomi obniża cenę elektrycznej szczoteczki do zębów. Nandme NX8000 w zestawie z 12 końcówkami jeszcze taniej

Nandme NX8000, dzięki wysokowydajnemu silnikowi bezszczotkowemu, skutecznie czyści jamę ustną

Elektryczna szczoteczka do zębów Nandme NX8000, dzięki znajdującemu się na jej pokładzie wysokowydajnemy silnikowi, wibruje do 41 000 razy na minutę. Po zmieszaniu pasty do zębów z wodą w jamie ustnej pozwala to uzyskać delikatną pianę, która podczas szczotkowania skutecznie usuwa resztki jedzenia i płytkę nazębną. Dokładne czyszczenie nie tylko odświeża oddech i wybiela zęby, ale przede wszystkim pozwala na dłużej zachować zdrowie, skutecznie oddalając nas od chorób jamy ustnej.

Nandme NX8000 daje użytkownikom możliwość kontroli ciśnienia. Jest to o tyle ważne, że zbyt mocne szczotkowanie może podrażnić dziąsła doprowadzając do ich krwawienia. Szczoteczka Xiaomi wyposażona została w inteligentną funkcję nacisku i jeśli wykryje, że przyciskamy końcówkę za mocno, zapali się żółte światło – to skutecznie przypomni, by zmniejszyć nacisk podczas szczotkowania. Jeśli natomiast zauważycie niebieskie światło, wówczas jest to znak, że należy wymienić końcówkę – taki sygnał pojawia się, gdy jest ona używana dłużej niż 3 miesiące. Dzięki regularnej wymianie możemy uniknąć gromadzenia się bakterii, które również zagrażają zdrowiu naszej jamy ustnej.

Z Nandme NX8000 nie trzeba się martwić o częste ładowanie

Jednym z minusów wielu dostępnych na rynku szczoteczek elektrycznych jest żywotność ich akumulatorów. O ile w domu nie daje się to tak mocno we znaki, o tyle podczas podróży już tak, bo musimy zabierać ze sobą ładowarkę, a jeśli o niej zapomnimy, wówczas jesteśmy zmuszeni kupić manualną szczoteczkę. Xiaomi doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego swój model wyposażyło w pojemne ogniwo, które na jednym ładowaniu zapewnia nawet 200 dni paracy. W efekcie szczoteczkę musimy ładować tylko raz w roku. W ten sposób możemy zapomnieć o konieczności pakowania w podróż również ładowarki, a to ogromny plus dla wszystkich osób, które dużo wyjeżdżają.

Xiaomi pomyślało też o odpowiedniej konstrukcji, podchodząc do tej kwestii bardzo przemyślanie. Mamy tutaj 2-minutowe odliczanie oraz przypomnienia o zmianie stref mycia co 30 sekund. Pozwoli to na poświęcenie odpowiedniego czasu każdej ze stref w celu dokładnego i kompleksowego czyszczenia. Dodatkowo szczoteczka ma powłokę antypoślizgową i jest wodoodporna zgodnie z normą IXP7, więc bez przeszkód można szczotkować zęby także pod prysznicem – szczoteczce nic się nie stanie.

Nandme NX8000 oferowana jest w zestawie z 12 wymiennymi końcówkami oraz z 3-letnim serwisem posprzedażowym

Użytkując sprzęt często martwimy się, co będzie, jeśli ten się zepsuje. W przypadku Nandme NX8000 nie musimy się o to martwić, bo producent zapewnia 3 lata bezpłatnej obsługi posprzedażowe z gwarancją, że kiedy pojawią się problemy z jakością produktu, można bezproblemowo uzyskać jego wymianę. Przez te 3 lata nie musimy się też martwić o kupno końcówek, bo w zestawie dostajemy ich aż 12. Wymieniając ją co 3 miesiące (zgodnie z zaleceniami dentystów), daje nam to możliwość korzystania ze szczoteczki przez 3 lata bez konieczności dokupowania wymiennych końcówek.

I teraz najważniejsze – ile takie urządzenie kosztuje?

Od 20 do 24 lutego możesz zamówić Nandme NX8000 na AliExpress w bardzo przystępnej cenie 41,99 dolarów (186,05 zł) a z dodatkową zniżką 8 dolarów z kodem sklepu NANDME0220 kwotę można jeszcze obniżyć. Po złożeniu zamówienia można otrzymać jeszcze 12 wymiennych końcówek i 2 pudełka nici dentystycznej. Oferta jest więc niezwykle atrakcyjna, jednak należy się spieszyć, bo czasu nie zostało zbyt wiele.