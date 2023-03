Metamorfoza Apple Maps w końcu trafiła też do Polski. W końcu…

Z tymi aktualizacjami map Apple nieszczególnie się spieszy, o czym dobitnie świadczy fakt, że to, co Apple Maps w Polsce zaczyna dopiero dostawać, w USA dostępne jest od dawna

Bardziej szczegółowy widok dróg i roślinności, szybszą oraz dokładniejszą nawigację, trójwymiarowe punkty orientacyjne, lepsze widoki parków, budynków, centrów handlowych i lotnisk – to bardzo dużo nowości, które wkrótce powinny zawitać do Apple Maps w Polsce. Aktualizacja jednak, choć dla nas nowa, w Stanach Zjednoczonych była wdrażana już dawno. Jak dawno? W USA Apple zakończył jej wdrażanie w 2020 roku i od tamtej pory sukcesywnie rozszerza ją na kolejne kraje z różnych regionów świata.

Na razie trudno powiedzieć, kiedy wszyscy użytkownicy Apple Maps doczekają się aktualizacji, ale jest ona już wdrażana. Dowiedzieliśmy się tego z Reddita, gdzie w jednym z wątków poświęconych aktualizacjom przeprowadzanym przez giganta z Cupertino pojawiła się wzmianka o nowym interfejsie w Europie. Wydaje się, że to ten sam zestaw nowości, który na początku roku ogłoszono w Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Nowości wdrażane są nie tylko w Polsce, bo załapały się na nie Węgry, Czechy, Słowenia, Austria i Chorwacja. Na udostępnionych przez użytkowników zrzutach ekranu widać nowy widok polskich miast, takich jak Wrocław czy Warszawa. Jak możecie zauważyć, budynki wyświetlane są już w trójwymiarze, co doskonale widać chociażby na przykładzie Pałacu Kultury.

Ciekawie wygląda to w innych krajach, bo np. w Słowenii dodano nawet nazwy pól uprawnych na wsiach, o czym pisze jeden z użytkowników. Świetnie wyglądają też zabytkowe budowle jak czeski Zamek Krumlov.

Jeśli nasze przypuszczenia są trafne, aktualizacja powinna obejmować również funkcję Rozejrzyj się, która zapewnia interaktywne obrazy 3D o wysokiej rozdzielczości na poziomie ulicy i płynne przejścia. W 2021 roku po ulicach całej Polski jeździły samochody Apple’a i mapowały dosłownie wszystko, co tylko mogły. Prawdopodobnie właśnie na potrzeby tej funkcji. Na to jednak nie ma potwierdzenia, a że dostęp do nowego interfejsu mają na razie nieliczni, ciężko to zweryfikować. Widać też, że jest to dopiero testowa wersja. Serio Apple, ulica Ksiądza Hugona Kołłątaja?

Jak widać, firma musi dokonać jeszcze kilku poprawek, na co też potrzeba czasu. Można się jednak spodziewać, że stosowne uaktualnienie dla Apple Maps pojawi się u wszystkich użytkowników w najbliższych miesiącach.