Potężne nowości w Canva. Nie potrzebujesz profesjonalnego grafika, by tworzyć cuda

Pośród nich nie mogło zabraknąć także narzędzi opartych o tak modne ostatnio silniki sztucznej inteligencji.

Canva otrzymuje rozwiązania oparte o AI

Canva od zawsze miała zestaw narzędzi do edycji grafiki, jednak wymagały one niejakiego obycia z tematem. Pośród zaprezentowanych nowości pojawiły się zatem takie funkcje jak magiczna gumka, służąca do wymazywania obiektów ze zdjęć z uwzględnieniem otaczającej zawartości i magiczna edycja, pozwalająca na oparte na podobnych zasadach zastępowanie elementów zdjęcia innymi. Chmura zamiast kwiatu? Dlaczego nie.

Jeśli akurat brakuje nam inspiracji i zdjęć, Canva może nam pomóc generując zarówno tekst wg opisu słownego (ale nie udało mi się przekonać serwisu, by była to dłuższa forma), jak i obraz – służy do tego zabudowany silnik DALL-E, który wg słownego opisu tworzy zamówioną grafikę – do wyboru cztery wersje.

AI jest w stanie także pomóc w przygotowaniu kompletu wzorów, a także jest w stanie zebrać do kupy pojedyncze slajdy w spójną prezentację.

Wśród dostępnych narzędzi pojawił się także tłumacz, operujący ponad setką języków oraz narzędzia do pracy z materiałami video – do tworzenia animacji obiektów, oraz do automatycznej synchronizacji podkładu dźwiękowego z obrazem.

Hub Marki to oferta Canva dla firm i organizacji

Utrzymanie spójnej wizualizacji w projektach firmowych, tworzonych często przez różne osoby i w różnych celach nie należy z pewnością do łatwych i wymaga dobrze działającej komunikacji. Hub Marki ma to ułatwić, tworząc centralnie zarządzane zasoby i wzory do użycia w ramach organizacji – logotypy, fonty, ikony itd. Istotnie jest jednak nie tyle zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu (da się to w końcu zrobić dowolnym dyskiem sieciowym), tylko możliwość automatycznej podmiany zmienionych elementów w istniejących już projektach za pomocą kilku kliknięć bez konieczności indywidualnej edycji i konsultacji między indywidualnymi twórcami.

Konkurencja Canvy nie śpi

Adobe ze zmiennym szczęściem próbuje walczyć z Canva swoim Adobe Express. Tam także niedawno pojawiły się narzędzia AI, wydaje się jednak, że póki co Canva odskoczyła na dystans, który niełatwo będzie nadrobić konkurentowi. Wg aktualnych danych Canva obecnie ma na całym świecie ponad 110 mln użytkowników, a od września 2022, kiedy serwis doczekał się poważnej modernizacji, przybyło aż 30 mln użytkowników. Pojedynek między Canvą a Adobe zapowiada się interesująco i szczerze mówiąc, nie życzę zwycięstwa żadnej ze stron – dla nas, klientów, najlepsza jest konkurencja.