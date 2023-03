Home Nauka Jak elektrownie słoneczne wpływają na ceny nieruchomości?

Elektrownie słoneczne są niezwykle cenne i przydatne z punktu widzenia ekologii oraz całego sektora energetycznego. Nie należą jednak do elementów krajobrazu, które by go upiększały. Czy ich obecność wpływa na ceny okolicznych nieruchomości?