Fuzja jądrowa milion razy efektywniejsza, prostsza i bardziej kompaktowa – brzmi jak bajka? Świat mówi: sprawdzam

NT-Tao to jeden z najbardziej prosperujących start-upów technologicznych z Izraela, zwłaszcza, że operuje w sferach energii, a dokładniej: czystej energii. NT-Tao zostało założone przez Odeda Gour-Lavie, Dorona Weinfelda i Boaza Weinfelda z misją odejścia od ropy, gazu ziemnego i węgla. Firma wyszła z ukrycia dopiero w 2022 r., a teraz jest uważana za jedną z największych nadziei na opracowanie funkcjonalnej fuzji jądrowej.

Czytaj też: Fuzja jądrowa w przełomowej odmianie. Energii wystarczy na 100 000 lat

Fuzja jądrowa to sposób na energię przyszłości

Mimo iż umiemy już wytwarzać gorącą plazmę umożliwiającą produkcję energii, to wciąż jest wiele kwestii do rozwiązania. Eksperymentalne tokamaki czy stellaratory (najpopularniejsze rodzaje reaktorów termojądrowych) są masywne i obsługiwane przez ogromne zespoły uczonych.

Fuzja jądrowa od NT-Tao zrewolucjonizuje świat? Są takie plany /Fot. NT-Tao

Przedstawiciele NT-Tao przekonują, że proces ten można usprawnić i zminiaturyzować. Firma ta zebrała 22 mln dol. rundzie inwestycyjnej od Delek US, Next Gear Ventures, Honda, OurCrowd i Fundację Grantham.

NT-Tao szybko zmierza w kierunku opracowania kompaktowego reaktora termojądrowego o dużej gęstości, który zapewni najczystszą formę zrównoważonej energii, aby złagodzić kryzys klimatyczny. Oded Gour-Lavie, dyrektor generalny NT-Tao

Fuzja jądrowa ma na celu odtwarzać reakcje zachodzące we wnętrzu Słońca, ale w ziemskich realiach. Nie zanieczyszcza środowiska i nie przyczynia się do pogłębienia kryzysu klimatycznego (jak paliwa kopalne), a przy tym produkuje gigantyczne ilości energii (w porównaniu do źródeł odnawialnych). Pod tym względem jest podobna do reakcji rozszczepienia jąder atomów, które są podstawą elektrowni jądrowych, ale z jedną ogromną różnicą: nie generuje odpadów radioaktywnych.

Fuzja jądrowa to wciąż technologia ekstremalnie droga, bo nie udało się opracować rozsądnego sposobu na jej komercjalizację. Być może ekspertom z NT-Tao się to uda. Ich technologia działa przy gęstości 1000 razy większej niż inne wiodące rozwiązania na rynku i zapewnia reakcję fuzji milion razy silniejszą. Przynajmniej takie są plany.

Czytaj też: Przełom, na który czekał świat nauki. Fuzja jądrowa wkroczyła na nowy poziom

NT-Tao będzie współpracować z innymi firmami rozwijającymi własne projekty fuzji jądrowej, aby “wywrzeć znaczący wpływ na świat”.

Kompaktowe, modułowe podejście, którego pionierem jest NT-Tao, wyróżnia się na konkurencyjnym rynku i stanowi gamechanger nie tylko dla sektora mobilności, ale i tego, jak ludzkość wykorzysta i zdemokratyzuje energię oraz zrewolucjonizuje świat dla nadchodzących pokoleń. Tal Cohen, dyrektor zarządzający Next Gear Ventures

Czy terminy modułowości i kompaktowego podejścia w kontekście fuzji jądrowej oznaczają, że w przyszłych samochodach znajdziemy minireaktory? Na takie życzeniowe myślenie jeszcze za daleko. Wiele wskazuje, że komercjalizacja fuzji jądrowej jest coraz bliżej, a może właśnie pomysły NT-Tao się do tego przyczynią.