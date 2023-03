Samsung rozszerza serię Galaxy A. Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G już są dostępne w przedsprzedażowej ofercie

Samsung to nie tylko flagowce i składaki, na te tańsze modele Galaxy A też warto zwrócić uwagę

Te głośne premiery Samsunga, kiedy to firma przedstawia modele flagowe, czy to z serii Galaxy S, czy Galaxy Z, przyciągają najwięcej uwagi. Temu akurat trudno się dziwić, w końcu to na pokład najdroższych smartfonów trafia najwięcej innowacji. Nie można jednak zapominać, że nie tylko urządzeniami premium Samsung stoi, o czym przypomina nam dzisiejsza premiera. Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G zadebiutowały bez większej pompy, ale to wcale nie oznacza, że nie warto przyjrzeć im się bliżej.

Samsung Galaxy A54 5G

Zaczynając najpierw od specyfikacji, Galaxy A54 5G oferuje 6,4-calowy ekran Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości FHD+. Kompaktowe rozmiary (158,2 x 76,7 x 8,2 mm i waga 202 g) powinny spodobać się wszystkim, którym przeszkadzają duże smartfony. Będzie to też świetny wybór dla osób, którym zależy na dobrej jakości zdjęciach portretowych, bo znajdziemy tu 32-megapikselową kamerkę do selfie. Z tyłu też Samsung przygotował konkretny zestaw, na który składa się aparat główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix.

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G ma już nieco większy, bo 6,6-calowy wyświetlacz, jest to jednak również panel Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Już przez wzgląd na samą przekątną ekrany, wymiary są trochę większe (161,3 x 78,1 x 8,2 mm), ale za to ten model jest lżejszy od Galaxy A54 5G, choć różnica jest naprawdę minimalna – waga Galaxy A34 5G wynosi bowiem 199 g. W tym smartfonie Samsung umieścił 13-megapikselowy aparat przedni, a z tyłu potrójną konfigurację, na którą składa się jednostka główna 48 Mpix z OIS, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 5 Mpix.

Samsung Galaxy A34 5G

Oba modele wyposażono w pojemny akumulator 5000 mAh, który pozwoli na długie godziny użytkowania, bez obaw o szybkie rozładowanie ogniwa. Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G działają pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1. Samsung postawił na dwa różne układy napędzające nowe modele. W przypadku Galaxy A54 5G jest to Exynos 1380 wspierany przez 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. W Galaxy A34 5G znalazł się Dimensity 1080, a do wariantów konfiguracji pamięci doszła jeszcze wersja z 6 GB pamięci RAM. W obu smartfonach można rozszerzyć pamięć masową przy użyciu karty microSD o pojemności do 1 TB.

Warto jeszcze wspomnieć, że najnowsze modele z serii Galaxy A są wyposażone w system zabezpieczeń Samsung Knox, który znacznie ulepsza kwestie prywatności i bezpieczeństwa. Umożliwia on łatwiejsze sprawdzanie, jak aplikacje korzystają z naszych danych i umożliwia proste blokowanie. Pozwala ponadto przekazywać innym osobom poufne lub osobiste informacje w bezpieczny i kontrolowany sposób przewidziano funkcję prywatnego udostępniania (Private Share).

Ile kosztują Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G?

Regularna sprzedaż tych modeli ruszy dopiero 31 marca, jednak od 15 marca można kupić je w specjalnej ofercie premierowej. Samsung dorzuca bowiem do nich grafitowe słuchawki Galaxy Buds2 w prezencie.

By skorzystać z tej promocji, należy:

Kupić smartfon Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G u jednego z partnerów promocji

Aktywować urządzenia na terenie Polski przy użyciu karty lokalnego operatora w terminie od 15.03 do 09.04.2023 r.

Zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić dostępny w aplikacji formularz promocji w dniach od 15.03. do 16.04.2023 r.

Czekać na nagrodę w postaci grafitowych słuchawek Buds2 Pro, która jest wysyłana w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Trzeba tylko pamiętać, że na jedną osobę przypada jedna nagroda za zakup określonego modelu. To oznacza, że niezależnie od liczby zakupionych Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G można otrzymać jedynie 2 pary słuchawek.

Regularne ceny Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G prezentują się następująco:

Samsung Galaxy A54 5G:

8/128 GB – 2399 zł,

8/256 GB – 2649 zł.

Samsung Galaxy A34 5G: