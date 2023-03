Forerunner 965 i 265 oficjalnie. Garmin żegna się z ekranami rodem z kalkulatora w zegarkach dla biegaczy

Garmin Forerunner 265 w dwóch rozmiarach

Garmin Forerunner 265 pojawił się w dwóch rozmiarach – 42 (265s) lub 46 mm (265). To przekłada się na ekrany o średnicy 1,1 cala i rozdzielczości 360 x 360 pikselu lub 1,3″ i rozdzielczości 416 x 416 pikseli. Ekran to główna nowość nowych Garminów, bo mówimy o dotykowym panelu AMOLED, chronionym szkłem Gorilla Glass 3. Dla porównania, poprzednia edycja – Garmin Forerunner 255 – wyposażona była w ekran MiP o średnicy 1,3″ i rozdzielczości 260 x 260 px, więc przeskok jest ogromny. Zegarki są wykonane z tworzywa sztucznego z domieszką włókna szklanego, wodoszczelne do 5ATM i ważą 39 lub 47 gramów.

Pod względem funkcjonalności mamy tu oczywiście szereg funkcji sportowo-monitorujących. Nowością jest ocena gotowości do treningu, którą znaliśmy z wyższych modeli serii. Do tego wielozakresowy GPS, poranne raporty, pulsometr i dokładne śledzenie treningów w przeróżnych wariantach, a także funkcje związane z monitorowaniem cyklu menstruacyjnego. Nie zabrakło też płatności Garmin Pay, a na 8 GB pamięci wbudowanej możemy przechowywać muzykę.

Deklarowany czas pracy zegarka to do 13 w trybie smartwatcha, a przy ciągłym korzystaniu z GPS-u od 6 do 20 godzin, w zależności od wybranego trybu pracy. Cena zegarków jest taka sama i niezależnie od rozmiaru wynosi 2399 zł.

Garmin Forerunner 965 dla najbardziej wymagających biegaczy (i nie tylko)

Flagowy model przeznaczony dla biegaczy, czyli Garmin Forerunner 965, dostał ekran AMOLED o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 454 x 454 piksele. Przekłada się to na kopertę o średnicy 47,2 mm, a masa zegarka to 53 gramy, co jest zasługą między innymi zastosowania tytanowej ramki. Co ciekawe, choć funkcjonalnie nowy Forerunner 965 to niemal wierna kopia topowego Garmina Epix 2, to ma on od Epixa większy wyświetlacz (1,4 vs 1,3″).

O funkcjach Garmina Forerunner 965 można by długo pisać. Do najważniejszych na pewno warto dodać ocenę gotowości do treningu, kolorowe mapy i wielozakresowy GPS, różne profile (w tym triathlonowy), widżety wyścigów, codzienne sugestie treningowe, stan wytrenowania, planowanie treningów, symulator startu, pomiar jakości snu, pulsometr, funkcje kobiece, czy płatności Garmin Pay. A to tylko skromny wycinek możliwości zegarka.

Na pojedynczym ładowaniu Forerunner 965 działa do 23 dni w trybie zegarka, a przy ciągłym korzystaniu z GPS-u od 8,5 do 31 godzin.

Zegarek jest już dostępny w polskim sklepie Garmina, a jego cena to 3099 zł. Dostępność jest planowana na 3-5 tygodni.