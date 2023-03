Magia kwantowego świata. Oto sposób na uczynienie grafenu nadprzewodnikiem

O tym, jak dokładnie uzyskać nadprzewodnictwo, badacze piszą w swojej publikacji, która trafiła na łamy Nature. W teorii elektrony poruszające się bardzo powoli nie powinny być w stanie przewodzić elektryczności. W konwencjonalnym metalu za przewodnictwo odpowiadają bowiem elektrony o dużej prędkości, podczas gdy skręcony dwuwarstwowy grafen cechuje się niskimi prędkościami elektronów.

Mimo to, udało się osiągnąć cel, jakim było nadprzewodnictwo. Jakim cudem? Aby się o tego dowiedzieć, członkowie zespołu kierowanego przez Haidonga Tiana wykonali eksperyment, w którym testowali niskie prędkości elektronów i prowadzili pomiary ruchu elektronów z rekordową dokładnością.

Jak się okazało, rozwiązanie zagadki leżało nie w prędkościach, lecz geometrii kwantowej. Gdzie tkwi szczegół? Najprawdopodobniej w tym, iż elektron jest nie tylko cząstką, ale także falą, dzięki czemu posiada również funkcje falowe. Idąc tym tropem, geometria kwantowych funkcji falowych w płaskich pasmach, a także oddziaływanie między elektronami, zapewniają przepływ prądu w grafenie dwuwarstwowym i to bez utraty energii.

Nadprzewodnictwo grafenu jest zasługą geometrii kwantowej funkcji falowych

A właśnie na tym polega ten wysoce pożądany stan, w którym występuje zerowa rezystancja. Istotne jest przy tym, aby nadprzewodnictwo dało się uzyskać i utrzymać w możliwie łatwych do osiągnięcie temperaturach. W większości przypadków tak się nie dzieje i konieczne okazuje się obniżanie temperatur do skrajnych wartości, co utrudnia powszechne wykorzystanie nadprzewodników w życiu codziennym.

Jeanie Lau, jedna z autorek nowego badania, podkreśla, iż przeprowadzone przez jej współpracowników pomiary sugerują, że geometria kwantowa w 90% odpowiada za to, co czyni taki skręcony grafen nadprzewodnikiem. Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem w prowadzonych badaniach będzie znalezienie sposobu na uzyskanie tego samego efektu w wyższej temperaturze. Jeśli to nastąpi, będziemy mogli mówić o prawdziwej rewolucji. Obecnie nadprzewodniki wykorzystuje się natomiast głównie w świecie nauki.