Huawei Watch Ultimate – nazwa oddaje w pełni możliwości zegarka

Huawei Watch Ultimate jest wykonany jak najdroższe klasyczne zegarki

Smartwatche mogą się nam kojarzyć z plastikowymi obudowami i często bardziej wręcz zabawkowym wyglądem. Huawei Watch Ultimate to zupełnie inna liga. Jego obudowa została wykonana z ciekłego metalu na bazie cyrkonu. Ekran otacza ceramiczna ramka i chroni szkło szafirowe.

Dostępne będą dwa warianty. Droższy Voyage z tytanową bransoletą i tańszy Expedition w kolorze czarnym z paskiem, tu będzie trudne, z nowego rodzaju uwodornionego kauczuku nitrylowego (HNBR). Producent przekonuje, że z podobnego materiału wykonywane są m.in. paski klinowe w samochodach. Taki pasek znajduje się też w zestawie wariantu Voyage, a dodatkowo obie wersje mają pudełku jeszcze jeden, znacznie dłuższy pasek, dedykowany nurkowaniu. A skoro przy tym jesteśmy…

Huawei Watch Ultimate to zegarek z zaawansowanymi funkcjami (nie tylko) dla nurków

Obudowa zegarka składa się z 16 wodoodpornych struktur, co pozwala mu wytrzymać ciśnienie głębinowe. Spełnia norny ISO 22810 i EN 13319, co ma gwarantować 24-godzinne zanurzenie na głębokości 100 metrów lub wytrzymanie ciśnienia 10 ATM. Do tego mamy dedykowany tryb nurkowania (technicznego). Zegarek poinformuje nas o poziomie tlenu, poinstruuje jak wykonać dekompresję i po jakim czasie możemy się wynurzyć, a także zarejestruję trasę pokonaną pod wodą.

Dla osób lubiących ekstremalne doznania powstał tryb ekspedycji. W nim mamy dostęp do pozycjonowania GNSS wykorzystujący pięć systemów nawigacji. Ma to zapewnić precyzyjne nawigowanie nawet podczas biegów górskich. Dodatkowo podczas podróżowania możemy dodawać na mapie własne punkty nawigacyjne, a następnie nawigacja pokieruje nas w drogę powrotną z uwzględnieniem oznaczonych lokalizacji.

Watch Ultimate to nowe możliwości zegarków Huawei

Zegarki Huawei w ostatnim czasie oferowały w zasadzie te same możliwości, poza kilkoma wyróżnikami i w końcu dostajemy coś nowego.

Watch Ultimate dostał nowy ekran LPTO AMOLED o średnicy 1,5 cala z dynamicznym automatycznym odświeżaniem obrazu w zakresie 1-60 Hz. Mamy też szybsze ładowanie, niezmiennie bezprzewodowe w standardzie Qi, które pozwala naładować akumulator do pełna w godzinę. Pojawią się też nowe funkcje, takie jak odbieranie wiadomości, w tym głos, wideo, obraz i lokalizacja, w aplikacjach firm trzecich. To samo dotyczy połączeń przychodzących. Jak dobrze rozumiem, będziemy mogli odbierać zdjęcia z Messengera lub prowadzić w ten sposób rozmowy. Pojawi się też lepsza, naukowa analiza snu, w tym monitorowanie go z uwzględnieniem mikroruchów, czyli np. podczas snu w trakcie podróży (również samolotem).

Na wyposażeniu nie zabrakło pulsometru, pomiaru natlenienia krwi, termometru, a nawet EKG. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 530 mAh, który ma wystarczyć na typowe dla Huaweia 14 dni normalnego działania.

Huawei Watch Ultimate w Polsce z konkursem na start

Nowe urządzenia Huawei niedługo pojawią się w Polsce. Obok zegarka Watch Ultimate będzie to nowy laptop Huawei MateBook X Pro, słuchawki FreeBuds 5 i smartfony P60 Pro oraz Mate X3. Ich rynkowa premiera w Europie została zaplanowana na 9 maja, a Watch Ultimate pojawi się w Polsce już 3 kwietnia. Z tej okazji Huawei przygotował konkurs, który trwa od 23 marca do 2 kwietnia.

Aby wziąć w nim udział należy wejść na dedykowaną stronę internetową i odpowiedzieć na pytanie – Opisz swoją najciekawszą sportową przygodę. Do wygrania są:

1x bon pozwalający na zakup zegarka Watch Ultimate za złotówkę,

2x bon na zakup zegarka Watch Buds za złotówkę,

50x kupon o wartości 200 zł obniżający cenę wybranych zegarków.

Została nam jeszcze jedna informacja, czyli ile będzie kosztować zegarek Huawei Watch Ultimate. Pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że dużo. Chińskie ceny to odpowiednio ok 800 i 940 euro. Polskie ceny poznamy 3 kwietnia.