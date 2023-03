Ten iPhone 14 może się podobać. Teraz każdy z daleka zobaczy, że masz nowy model

Apple ogłosił właśnie, że rozszerza paletę dostępnych wersji kolorystycznych dla iPhone’a 14 oraz iPhone’a 14 Plus. Teraz, obok standardowych kolorów, takich jak czerń, biel czy delikatny fiolet pojawia się też wariant żółty niczym świeżo wykluty kurczaczek.

iPhone to urządzenie, które użytkownicy uwielbiają i na którym mogą polegać na co dzień, bez względu na to, co robią. Teraz do rodziny tych urządzeń dołączają nowe, żółte wersje iPhone’a 14 i iPhone’a 14 Plus. Bezprecedensowa wydajność baterii, lekka konstrukcja, profesjonalne funkcje w zakresie zdjęć i wideo, przełomowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak Alarmowe SOS przez satelitę, a także wszystko to, co iOS 16 ma do zaoferowania, sprawiają, że iPhone 14 stanowi doskonały wybór dla wszystkich osób szukających nowego iPhone’a

– oświadczył Bob Borchers, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing.