Bez tego skrótu klawiszowego jestem w proszku. Dziwi mnie, że Microsoft Word dostaje go dopiero teraz

Zacznijmy od tego, że pierwsze skróty klawiszowe towarzyszą nam już od połowy lat 70. XX wieku. Za najsłynniejszym triem w historii (Cut/Copy/Paste) stoi Larry Tesler, pracownik Xerox Palo Alto Research Center, którego rozwiązanie zadebiutowało komercyjnie w 1974 roku za sprawą Xerox Bravo, pierwszego edytora tekstowego typu WYSIWYG (What You See Is What You Get). Do pierwszego komputera osobistego Apple Macintosh z 1984 roku skróty klawiszowe zaadaptował sam Doug Engelbart, czyli wynalazca myszki komputerowej.

Wraz z premierą Windows 2.0 w 1987 roku, zadebiutował jeden z najważniejszych skrótów klawiszowych (Alt + Tab, czyli przełączanie się między oknami uruchomionych w systemie aplikacji). A co ze słynnym Ctrl + Alt + Delete? Okazuje się, że już w 1981 roku taką kombinację klawiszy dla ponownego uruchomienia komputera IBM Acorn PC wymyślił David Bradley. Niektóre z nich są z nami od tamtej pory, ale sporo pojawiło się w miarę wzrostu możliwości samych komputerów, m.in. w zakresie formatowania tekstu. Za przykład niech posłuży wklejanie tekstu bez formatowania (Ctrl + Shift + V).

Microsoft Word zawsze po swojemu, ale może za tym stać pewna subtelna różnica

Kombinacja tych trzech klawiszy oszczędza mnóstwo czasu, szczególnie w mojej pracy, kiedy zajdzie np. potrzeba skopiowania cytatu lub fragmentu innego tekstu, nad którym muszę popracować. Pamiętam jak przez mgłę, że w edytorze Microsoft Word nie było to jednak takie proste. Owszem, aplikacja sugerowała mi w menu kontekstowym kilka opcji po wklejeniu treści, ale nigdy nie dała mi najprostszej możliwej z metod pozbycia się formatowania – skrótu klawiszowego.

📋 Copy and paste text without any unwanted formatting!



With the new Paste Text Only shortcut available in Word for Windows and Word for Mac, you can save time and effort by no longer having to remove source formatting manually. Out now: https://t.co/PhgzXeEAxC #MicrosoftWord — Microsoft 365 Insider (@Msft365Insider) March 9, 2023

Kiedy na scenie pojawiły się Dokumenty Google, skusiły mnie prostotą i opcją pracy w chmurze (wtedy jeszcze nie oferował tego w tym samym zakresie pakiet biurowy Microsoftu). Program dość szybko zaczął mnie jednak zachęcać do korzystania ze skrótów. Robi to do dziś, a wystarczy skierować się do paska narzędzi i z menu Edytuj spróbować stamtąd wybrać polecenie Wklej lub Wklej bez formatowania. Natychmiast wyskakuje komunikat z informacją o skrótach klawiszowych.

Czytaj też: Takie zmiany to ja lubię. Dokumenty Google będą jeszcze lepsze – i nie tylko one

Rozumiem jednak, że nie wszyscy muszą korzystać z tych samych ścieżek. Okazuje się, że wygoda korzystania z tego konkretnego skrótu zależy też od rodzaju klawiatury i rozmiaru klawisza Shift. Klawiatury mogą być zgodne ze standardem ANSI (amerykański) lub ISO (globalny). Nie ma to nic wspólnego z układem klawiatury (QWERTY pozostaje), a raczej rozmiarem kilku kluczowych klawiszy.

Porównanie klawiatur w standardach ISO i ANSI (źródło: switchandclick.com)

W klawiaturach ISO lewy Shift jest znacznie mniejszy od swojego odpowiednika po prawej stronie. Różnicę widać też w rozmiarze Entera i lokalizacji backslasha. Korzystając z klawiatury ISO z pewnością używanie lewego Shifta nie należy do najwygodniejszych i pod tym względem czasem rozumiem niechęć do tego rozwiązania.

Wklej bez formatowania w Microsoft Word i coś więcej

Zmiana polegająca na dodaniu skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + V do edytora Microsoft Word to nie jedyna sposobność do pozbycia się wspomnianego formatowania z wklejonego tekstu. Okazuje się bowiem, że w narzędziu Microsoft PowerToys pojawiła się możliwość ustawienia globalnie takiej funkcji dla całego systemu. Swoją drogą potencjał drzemiący w PowerToys zasługuje na osobny materiał. Przy okazji ciekawostka: uwierzycie, że Microsoft Word obchodzi w tym roku swoje 40. urodziny? Edytor tekstu od giganta z Redmond jest z nami od 1983 roku. Ale ten czas leci.