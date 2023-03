Home Tech Panie Musk, ludzki mózg to nie zabawka. Nie ma zgody na testowanie Neuralink na ludziach

Neuralink miał sprawić, że sparaliżowani zaczną chodzić, ślepi widzieć, a człowiek wkrótce stanie się hybrydą nie do zatrzymania. Póki co rewolucyjny pomysł Elona Muska ma problem z rozpoczęciem etapu testów klinicznych na ludziach. Dość wspomnieć, że dotychczasowe eksperymenty tej technologii na zwierzętach nie skończyły się dla nich najlepiej. Czy aby na pewno chcemy, żeby jeden z najbogatszych ludzi na świecie zaczął się bawić naszymi mózgami? Okazuje się, że nie tylko ja jeden mam co do tego wątpliwości.