Co potrafią współczesne ekspresy do kawy? Niektóre rzeczy robią lepiej niż profesjonalny barista

Pełna kontrola nad smakiem i aromatem kawy

Na smak kawy wpływa ogromna ilość różnych czynników. Znaczenie mają m.in. wysokość, na której uprawiane są krzaki kawowca, temperatura wody użytej do parzenia, ciśnienie, a nawet ilość cząsteczek różnego rodzaju minerałów w wodzie. Dzisiejsze ekspresy do kawy pozwalają w części kontrolować te czynniki oddając tym samym ich użytkownikom kontrolę nad smakiem, by ich poranną kawą nie rządził przypadek, a oni sami. Przykładowo: niektóre ekspresy do kawy Nivona pozwalają na wybór trzech różnych trybów parzenia: dynamic, constant i intense. W zależności od użytego trybu uzyskany napar będzie mocniejszy, słabszy albo bardziej owocowy.

Źródło: Przyjaciele Kawy

Spienianie mleka (lepiej od baristów)

Wydawać by się mogło, iż nikt nie jest w stanie przygotować mlecznej pianki lepiej od profesjonalnego baristy. Nic jednak bardziej mylnego. Choć nic nie zastąpi interakcji z człowiekiem, maszyny prześcignęły ludzkie możliwości w świecie kawy już pod kilkoma względami. Spienianie mleka jest jedną z nich. Dziś ekspres nie tylko jest w stanie spienić mleko samodzielnie, jest w stanie regulować konsystencję pianki – od jedwabistego, kremowego mleka po sztywną, „bezową” pianę. Mało tego, urządzenie samo przeprowadzi proces czyszczenia – nie martw się więc niczym i po prostu ciesz się kawą. Najbardziej zaawansowane ekspresy do kawy pozwalają już nie tylko regulować konsystencję pianki. Ekspresy do kawy takie jak JURA Giga 6 pozwalają nawet na kontrolowanie temperatury pianki czy automatyczne dobieranie konsystencji mleka do wybranego naparu, żeby użytkownicy nie musieli się zastanawiać nad wyborem.

Młynki rodem z przyszłości

Młynek w ekspresie automatycznym nie wydaje się niczym szczególnym ani wyjątkowym. Jednak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Perspektywa szybko zmienia się, gdy zastanowimy się, w jakie młynki wyposażone są najnowsze automatyczne ekspresy do kawy. Porozmawiajmy o młynkach w urządzeniach JURA. Znajdziemy tam rozwiązania takie jak poprawiona geometria mielenia, prowadząca do zachowania ponad 12% więcej aromatów w porównaniu do młynków tradycyjnych, czy Product-Recognising Grinder, młynek dobierający poziom przemiału do konkretnych ziaren i wybranego naparu. Niektóre ekspresy do kawy Siemens posiadają młynki z technologią DualBean, pozwalającą na używanie jednocześnie dwóch typów ziaren, by każdy członek rodziny mógł cieszyć się tym, co lubi najbardziej bez jakichkolwiek kompromisów.

Pełna kontrola gdziekolwiek jesteś

Urządzenia typu smart zyskują na popularności z roku na rok. W końcu dużo wygodniej jest rano obsługiwać swój ekspres z pozycji łóżka z telefonem w dłoni. Producenci wyszli naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i tak dziś znajdziemy w opisach produktów nazwy takie jak De’Longhi „Coffee Link”, JURA Operating Experience, funkcja Home Connect w ekspresach Bosch i wiele innych. Aplikacje te pozwalają na parzenie kawy bez wychodzenia z łóżka poprzez naciśnięcie jednego przycisku, informują o konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia czy przeprowadzenia procedury odkamieniania, a niektóre pozwalają wręcz na samodzielne tworzenie kawowych przepisów, niczym prawdziwy home barista.

Źródło: Przyjaciele Kawy

Samodzielne tworzenie przepisów – kawa dokładnie taka jak lubisz

Nikt nie zna nas lepiej niż my sami. Wiemy, co lubimy, jaki smak i rodzaj kawy sprawia nam największą przyjemność. Dlatego dziś nie musimy wcale zdawać się na gusta i preferencje producentów, którzy często samodzielnie ustalają proporcję kawy do wody, użyte ciśnienie, moc i intensywność naparu, proporcję kawy do mleka. To wszystko jesteśmy dziś w stanie tworzyć samodzielnie, z poziomu wymienionych wcześniej aplikacji czy paneli sterowania ekspresów. Dzięki temu możemy zaparzyć dokładnie taką kawę, jak chcemy. Gdyby tego było mało, nie musimy żmudnie zapamiętywać wszystkich ustawień. Dziś ekspresy do kawy posiadają specjalne, dedykowane temu zadaniu profile użytkownika – zazwyczaj jest ich kilka, by każdy z członków naszej rodziny mógł samodzielnie decydować o tym, na co ma ochotę. Mało tego, urządzenia często zapamiętują najczęstsze preferencje danej osoby, samodzielnie proponując nam to, na co najpewniej mamy ochotę.

Podsumowanie

Ekspresy do kawy to technologiczna nisza, która nie przestaje i nie przestanie zaskakiwać. Innowacyjne marki nieustannie wpadają na nowe pomysły, które pomagają w usprawnieniu najważniejszego rytuału dnia (bo tym naszym zdaniem jest właśnie parzenie kawy). Jeśli pomyśleć, iż zajęło nam kilkadziesiąt lat by przejść od pierwszego ekspresu ciśnieniowego do automatycznego, ale zaledwie kilka, by zmienić proste ekspresy automatyczne, które jedynie wlewały kawę do kubka, na nowoczesne urządzenia, które pozwalają na uzyskanie pełnej kontroli nad procesem parzenia, posiadają najnowocześniejsze młynki, a kontrolować je możemy z poziomu telefonu… Tylko czekać na to, co przyniosą nam najbliższe lata. Kto wie, może ekspresy do kawy będą przynosić nam ją prosto do łóżka. Nie bójmy się marzyć!