Fotograficzny tytan w eleganckiej obudowie. Oppo Find X6 Pro oficjalnie

Oppo Find X6 Pro z największymi matrycami, jakie dotąd widzieliśmy u tego producenta

Oppo Find X6 Pro jest wyposażony w zestaw trzech aparatów, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Główny zrównuje się z Xiaomi 13 Pro i vivo X90 Pro. To aparat z matrycą Sony IMX989 typu-1, uzbrojony w optyczną stabilizację obrazu i oferujący szeroki kąt widzenia, bo mamy tu ekwiwalent 23 mm i przysłonę f/1.8.

Aparat ultraszerokokątny i teleobiektyw odpowiadający za zoom to matryce Sony IMX890 z największymi jak dotąd sensorami 1/1.56 cala. Tak dużych matryc w tego typu aparatach smartfonów jeszcze nie było i to bardzo dobry znak. To krok w kierunku wyrównania jakości zdjęć z każdego aparatu urządzenia. Oczywiście do tego jest jeszcze daleka droga, ale warto docenić ruch Oppo. Aparat ultraszerokokątny ma ekwiwalent ogniskowej 15 mm, co przekłada się na kąt widzenia na poziomie 110 stopni i przysłonę f/2.2. Można go też wykorzystywać do zdjęć makro z odległości zaledwie 4 cm. Zaskoczeniem może być zastosowanie peryskopowego teleobiektywu o ekwiwalencie ogniskowej 65 mm i przysłonie f/2.6. Być może wynika to z zastosowania większej matrycy, ale do tej pory obiektywy peryskopowe oferowały ogniskowe nie krótsze niż 90 mm. Obiektyw ma oferować bezstratny, 6-krotny zoom hybrydowy.

Nad tworzeniem aparatu czuwała marka Hasselblad. Obok kalibracji kolorów dostajemy trzy profile zdjęć – Hasselblad Natural Colour profile, Hasselblad Pro Mode i panoramiczny XPAN. Do tego, podobnie jak w Xiaomi 13 Pro, tryb portretowy imitujący obraz klasycznych aparatów średnioformatowych. W tym przypadku są to XDC30 (30 mm, f/3.5) i XCD80 (80 mm, f/1.9).

Kończąc tematów aparatów, trzeba wspomnieć o autorskim procesorze przetwarzania obrazu MariSilicon X, fotografowaniu w nieskompresowanym formacie RAW każdym z trzech aparatów oraz nagrywaniu filmów w 4K z Dolby Vision HDR przy nawet 3 lub 6-krotnym zoomie.

Nie mniej ciekawa jest pozostała część specyfikacji Oppo Find X6 Pro. Mamy tu ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 1440 x 3168 pikseli, 120 Hz odświeżaniem obrazu i jasnością w piku aż do 2500 nitów. Zastosowany procesor to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a obok niego mamy12 lub 16 GB pamięci RAM (LPDDR5X) i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej (UFS 4.0). Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemność 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 100W i bezprzewodowego AirVOOC o mocy 50W. Oppo deklaruje, że ogniwo zachowa 80% swojej pojemności po 1600 cyklach ładowania.

Oppo Find X6 Pro będzie dostępny w wariantach ze szklano-metalową obudową w kolorze zielonym i czarnym lub brązowym z wegańską skórą. Obudowa jest wodoszczelna, zgodnie z normą IP68.

Nie zapominajmy o Oppo Find X6

Mam wrażenie, że prezentowanie flagowych serii smartfonów bywa krzywdzące dla skromniej wyposażonych modeli, bo poświęca się im zdecydowanie za mało czasu. Nieco podobnie jest z Oppo Find X6 i jak łatwo się domyślić, mamy tu trochę kompromisów.

Ekran ma przekątną 6,74 cala. To panel AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 piksele oferujący adaptacyjne odświeżanie obrazu w zakresie 40-120 Hz i jasnością w piku na poziomie 1450 nitów. Sercem smartfonu jest układ Dimensity 9200, najmocniejszy w ofercie MediaTeka, wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM, a na pliki mamy 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej.

Oppo Find X6 ma ten sam aparat z peryskopowym teleobiektywem, co Find X6 Pro. Parametrami różni się pozostała dwójka. Aparat główny ma rozdzielczość 50 Mpix i matrycę Sony IMX890 (1/1.56″), a szerokokątny również 50 Mpix z matrycą JN1 (1/2.76″). Jest wyposażony w autofocus i też można go wykorzystać do robienia zdjęć makro. W tym przypadku z odległości 3 cm.

Find X6 jest zasilany akumulatorem o pojemności 4800 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 80W. Zabrakło tutaj ładowania bezprzewodowego. Obudowa w kolorze czarnym, złotym lub niebieskim ma niższy stopień wodoodporności, bo IP64. Jest więc odporna na zachlapanie.

Chińskie ceny Oppo Find X6 Pro. Zobaczymy go w Europie?

Premiera smartfonów Oppo Find X6 nie rozjaśniła nam kwestia ich dostępności w Europie. Do tej pory firma powtarzała, że można będzie je kupić tylko w Chinach i na razie nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Szkoda, bo byłby to ciekawy konkurent dla serii Xiaomi 13.

Chińskie ceny Opo Find X6 nie odbiegają od konkurencji. Model podstawowy kosztuje od ok 610 euro (12/256 GB), a Find X6 Pro od ok 810 Euro (12/256 GB) do ok 950 euro (16/512 GB).