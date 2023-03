Plus łamie zasady. Daje więcej z 5G za… mniej

Od 8 marca w Plusie obowiązują nowe oferty abonamentowe w pakietach klasycznych, rodzinnych, firmowych oraz obejmujące dostęp do Internetu. Przebudowana oferta zawiera sporo ciekawych elementów i dzisiaj przyjrzymy się najważniejszym z nich.

Komu 5G? W Plusie 5G dla wszystkich

Wraz ze startem nowej oferty Plus uruchomił dostęp do sieci 5G wszystkim klientom, we wszystkich ofertach. Mowa o umowach abonamentowych głosowych i internetowych, Mix, ofertach na kartę, ofertach dla firm, a także Plush ABO i Plush na kartę. Z najszybszej sieci 5G w Polsce może korzystać posiadacz każdego typu oferty Plusa i nie trzeba tego w żaden sposób aktywować. Operator zrobi to za nas, wystarczy, że mamy telefon obsługujący tę technologię i jesteśmy w zasięgu 5G. To, czy znajdujemy się w zasięgu 5G Plusa możemy sprawdzić na stronie operatora.

Zasięg sieci 5G Plusa stale rośnie, a tylko w ostatnim czasie powiększył się aż o ponad 200 nowych miejscowości(!). W sumie zasięg sieci piątej generacji obejmuje ponad 20 mln mieszkańców Polski, a w ofercie operatora znajdziemy obecnie ponad 130 urządzeń obsługujących sieć 5G.

Abonamenty indywidualne i głosowe z umową na 12 miesięcy

Ważną cechą abonamentów dla klientów indywidualnych i biznesowych jest możliwość zawarcia umowy na 24 lub 12 miesięcy. Klienci z różnych powodów nie zawsze chcą wiązać się z operatorem dłuższymi umowami i tutaj mają taką możliwość.

W przypadku klientów indywidualnych do wyboru są proste pakiety nazwane S, M, L oraz XL. W każdym z nich znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz roamingu na terenie Unii Europejskiej, wspomniany wcześniej dostęp do sieci 5G oraz pakiet danych w wysokości:

abonament S – 6 GB za 39 zł miesięcznie,

abonament M – 50 GB za 59 zł miesięcznie,

abonament L – 120 GB za 79 zł miesięcznie,

abonament XL – 250 GB za 99 zł miesięcznie.

Do każdego abonamentu możemy dostać w prezencie dostęp do serwisu Disney+ na 12 miesięcy w prezencie. Po zakończeniu tego okresu regularna opłata wynosi 28,99 zł.

W przypadku ofert dla firm mamy do wyboru podobny podział:

abonament XS – 30 GB za 49 zł netto miesięcznie,

abonament S – 70 GB za 59 zł netto miesięcznie,

abonament M – 120 GB za 69 zł netto miesięcznie,

abonament L – 150 GB za 79 zł netto miesięcznie,

abonament XL – 300 GB za 99 zł netto miesięcznie,

abonament XXL – 600 GB za 119 zł netto miesięcznie.

Dodatkowo, abonamenty M, L, XL i XXL zawierają comiesięczną pulę 240 minut na połączenia do Unii Europejskiej. A do każdego abonamentu możemy dostać w prezencie dostęp do serwisu Disney+ na rok w prezencie. Po zakończeniu tego okresu regularna opłata wynosi 29,99 zł/mies.

W rodzinie taniej i z większą paczką internetu

Znamy już podstawowe zasady działania abonamentów, więc przejdźmy teraz do głównego trzonu nowej oferty Plusa, który stanowią abonamenty rodzinne. Zasada działania jest prosta. Jeśli mamy już abonament w Plusie za minimum 44,90 zł miesięcznie, możemy przenieść kolejne numery i płacić za nie niższą cenę. Przykładowo, jeśli pierwszy abonament jest w kwocie 59 zł miesięcznie (oferta M), to przenosząc kolejne abonamenty, ich cena jest obniżona o 30 zł miesięcznie przez rok, względem wartości podanych powyżej. Czyli za abonament z pakietem 50 GB internetu zapłacimy 29 zł miesięcznie z rabatem specjalnym i rabatem smartDOM.

Prosta matematyka mówi nam, że za dwa numery w ofercie M zapłacimy miesięcznie 88 zł (59 + 29 zł), a za trzy numery 117 zł (59 + 29 + 29 zł). To brzmi więcej niż dobrze. Do tego nie zapominajmy o dostępie do szybkiej sieci 5G oraz dostępie do serwisu Disney+ w prezencie na rok.

Więcej ofert to więcej korzyści

Mamy już abonamenty w ofercie rodzinnej, a co jeśli chcemy dobrać do tego dodatkowe usługi? Oczywiście, będzie taniej.

Kiedy kupimy nowy lub przedłużymy obecny już numer za minimum 59 zł miesięcznie oraz wybierzemy ofertę internetu ze sprzętem na raty, możemy skorzystać ze świetnej promocji na abonament, który będzie nas kosztować po rabacie smartDOM (w specjalnej ofercie z podwojonymi pakietami na rok):

19 zł miesięcznie z rabatami (zamiast 49 zł) za 200 GB,

29 zł miesięcznie z rabatami (zamiast 59 zł) za 300 GB,

39 zł miesięcznie z rabatami (zamiast 69 zł) za 400 GB,

49 zł miesięcznie z rabatami za (zamiast 79 zł) 1000 GB,

69 zł miesięcznie z rabatami za (zamiast 99 zł) 1400 GB,

99 zł miesięcznie z rabatami za (zamiast 129 zł) 2000 GB.

Do abonamentu warto wybrać nowoczesny router 5G, aby w pełni cieszyć się najlepszą jakością internetu w domu.

Jeśli zamiast 5G wolicie szybki Internetu po kablu, promocja obejmuje też internet światłowodowy i tak, również z rabatami (w tym rabatem smartDOM). A konkretnie:

19 zł miesięcznie (zamiast 49 zł) za prędkość do 300 Mb/s,

29 zł miesięcznie (zamiast 59 zł) za prędkość do 600 Mb/s,

39 zł miesięcznie (zamiast 69 zł) za prędkość do 1 Gb/s.

To… nie koniec. Z internetu w powyższych cenach można skorzystać w jeszcze jednym przypadku. Wystarczy, że kupimy nową lub przedłużymy obecną telewizję Polsat Box za minimum 30 zł miesięcznie i dostajemy dokładnie takie same warunki.

Nie wiesz, jak połączyć oferty? Plus w tym pomoże

Nowa oferta Plusa jest bardzo korzystna, ale operator zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiednie połączenie ofert, a szczególnie jeśli obecnie korzystamy z usług różnych firm, nie jest proste. Trzeba dobrać odpowiednie oferty, dopełnić formalności przenoszenia numerów. Dlatego też uruchomiona została specjalna usługa „Samo się przenosi”. Aby z niej skorzystać, należy wejść na dedykowaną stronę internetową plus.pl/samosieprzenosi i wypełnić krótki formularz. Po wszystkim skontaktuje się z nami doradca Plusa, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności i odpowiednim doborze oferty. Czy warto? Powyższe ceny i rozmiary pakietów mówią same za siebie.