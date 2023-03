5G w Plusie dostępne dla wszystkich. Do kompletu nowa oferta na abonament

Od 8 marca zacznie obowiązywać nowa oferta abonamentowa w sieci Plus

Operator uprościł trochę swoją ofertę, dodając jednocześnie większe paczki gigabajtów, by móc bez przeszkód korzystać z sieci 5G. W przypadku abonamentów głosowych pojawiają cztery kategorie – S, M, L i XL, a umowę na te oferty można zawrzeć na rok lub na dwa lata. W każdej z tych opcji klient dostaje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także rok darmowego dostępu do platformy Disney+ – należy tutaj pamiętać, że po zakończeniu okresu promocyjnego miesięczna opłata za serwis wyniesie 28,99 zł. Dodatkowo w poszczególnych ofertach nie zabrakło stosownej paczki internetu:

abonament S za 39 zł/ mies. – 6 GB,

abonament M za 59 zł/ mies. – 50 GB,

abonament L za 79 zł/ mies. – 120 GB,

abonament XL za 99 zł/ mies. – 250 GB.

Tymczasem dla klientów firmowych przygotowano trzy opcje:

abonament XS za 49 złotych netto miesięcznie – 30 GB,

abonament S za 59 złotych netto miesięcznie – 70 GB,

abonament M za 69 złotych netto miesięcznie – 120 GB.

Jeśli natomiast potrzebna będzie dodatkowa karta SIM, to w ofercie dla firm przygotowano też atrakcyjne zestawy w umowie na 12 lub 24 miesiące. W ramach trzech opcji można otrzymać:

po 150 GB/mies. na każdej z kart SIM za 79zł + VAT miesięcznie,

po 300 GB/mies. na każdej z kart SIM za 99zł + VAT miesięcznie,

po 600 GB/mies. na każdej z kart SIM za 119 zł + VAT miesięcznie.

Natomiast jeśli interesuje was rodzinny abonament i tutaj pojawiły się nowe opcje. Dobierając kolejny abonament już za 29 zł miesięcznie na rok. W ramach tej opcji dostajemy 50 GB miesięcznie, natomiast podwyższając abonament do 49 lub 69 zł miesięcznie można dostać odpowiednio 120 lub 250 GB internetu do wykorzystania każdego miesiąca. W tych trzech opcjach abonamentowych Plus dorzuca również darmowy roczny dostęp do Disney+. Należy jednak pamiętać, że takie ceny będą obowiązywać przez rok, po upływie 12 miesięcy miesięczny koszt każdego z abonamentów wzrośnie o 40 zł przechodząc jednocześnie na czas nieokreślony.

Od 8 marca Plus wprowadzi też nową ofertę na internet mobilny, internet mobilny z telewizją i Plus Światłowód

Jak już wspomnieliśmy, udostępniając wszystkim klientom dostęp do sieci 5G, Plus dokonał stosownych zmian w ofercie na abonament na internet mobilny. Teraz do wyboru będzie aż 7 opcji, różniących się od siebie ceną i wielkością pakietu gigabajtów (w każdej z opcji klienci dostaną też darmowy dostęp do Disney+ na rok):

XS za 39 złotych miesięcznie – 50 GB,

S za 49 złotych miesięcznie – 100 GB,

M za 59 złotych miesięcznie – 150 GB,

L 69 złotych miesięcznie – 200 GB,

XL za 79 złotych miesięcznie – 500 GB,

2XL za 99 złotych miesięcznie – 700 GB,

3 XL za 129 złotych miesięcznie – 1000 GB.

Plus przygotował też specjalne rabaty oraz podwojoną paczkę GB w ofercie internetu domowego z umową na rok. Osoby, które zdecydują się na zakup tej usługi wraz telewizją w abonamencie od 30 zł miesięcznie lub z ofertą głosową od 59 zł miesięcznie mogą skorzystać z promocji na internet 5G/LTE w zestawie z routerem:

19 zł/miesięcznie (zamiast 49 zł/mies.) za 200 GB,

29 zł/miesięcznie (zamiast 59 zł/mies.) za 300 GB,

39 zł/miesięcznie (zamiast 69 zł/mies.) za 400 GB,

49 zł/miesięcznie (zamiast 79 zł/mies.) za 1000 GB,

69 zł/miesięcznie (zamiast 99 zł/mies.) za 1400 GB,

99 zł/miesięcznie (zamiast 129 zł/mies.) za 2000 GB.

Pamiętajcie tylko, że podane kwoty abonamentów nie obejmują kosztów zakupu routera.

Dla klientów chcących skorzystać Plus Światłowód przygotowano podobną ofertę. Dobierając w tym samym dniu ofertę telewizyjną w abonamencie od 30zł/miesięcznie lub głosową od 59 zł/miesięcznie, klienci w trakcie 12-miesięcznej umowy zapłacą: