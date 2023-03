Startuje kolejna odsłona akcji Przedwiośnie z Huawei. Upoluj MateBooka lub MatePada w promocyjnej cenie

Przedwiośnie z Huawei – jakie promocje przygotowała dla nas firma?

Wiosna kojarzy nam się z wiosennymi porządkami i to też dobry moment, by rozejrzeć się za nowym sprzętem. Dla tych, którzy chcieliby sprawić sobie lub komuś bliskiemu tablet, w ramach akcji Przedwiośnie z Huawei, producent wraz ze swoimi partnerami biznesowymi obniżył cenę popularnego Huawei MatePad SE. Zamiast 1099 zł trzeba za niego zapłacić jedyne 799 zł, ale czas na skorzystanie z oferty macie tylko do 19 marca. W tej cenie dostajemy urządzenie z dużym ekranem FullView o przekątnej 10,4” wyświetlającym obraz w rozdzielczości 2K (2000 x 1200 pikseli), wzbogaconym o funkcje mające na celu ochronę naszego wzroku – automatyczny dobór jasności i kontrastu oraz redukcję emisji niebieskiego światła. To idealne urządzenie dla każdego, kto ceni sobie mobilną rozrywkę. W ramach promocji dostępny jest wariant w kolorze czarnym z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci w budowanej oraz obsługą łączności Wi-Fi.

Warto też wspomnieć, że kupujący na Huawei.pl otrzymają również roczny dostęp do usługi Azoomee, o wartości €29.99 (aby ją odebrać, należy zalogować się w aplikacji za pomocą HUAWEI ID), a jeśli przy okazji szukacie też słuchawek, to w zestawie możecie dokupić FreeBuds 5i za 249 zł.

Natomiast dla tych, którzy szukają nowego laptopa, Huawei przygotował kilka promocji na MateBooki

W obniżonej cenie można nabyć MateBook D 15 2022 w dwóch wersjach. W przypadku wersji z procesorem Intel i5 11. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB sugerowaną cenę detaliczną obniżono z 3699 zł do 3299 zł, a wersję z 16 GB pamięci RAM przeceniono z 4199 zł na 3799 zł. W swoim sklepie internetowym, do wariantu z mniejszą ilością pamięci RAM Huawei dorzuca w prezencie ultracienką klawiaturę Huawei CD34, mysz Huawei CD23 oraz plecak Huawei CD60. Dodatkowo w zestawie można też nabyć przedłużoną gwarancję za 9,90 zł, słuchawki FreeBuds SE za 149 zł czy router WiFi AX2 za 49 zł.

W ramach Przedwiośnia z Huawei obniżki doczekał się też niedawno debiutujący MateBook D 14 2022 z procesorem Intel i5 11. generacji, 8 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB. Jego cena została pomniejszona aż o 500 zł – z 3699 zł na 3199 zł. A jeśli zależy wam na większej przestrzeni roboczej, może zainteresować was MateBook D 16 2022 z procesorem Intel i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB. Tutaj Huawei zaszalał, bo zbił cenę z 4699 zł na 4099 zł, więc mamy obniżkę aż o 600 złotych.

Promocja na laptopy obowiązuje do 26 marca, a skorzystać z niej można zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, jak i u partnerów marki: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom i Komputronik.