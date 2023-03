Technologia z najdroższych kamer wideo może być twoja za jedyne 269 zł. Wystarczy Raspberry Pi

Położono w nim nacisk na cechy inne niż w module przeznaczonym typowo do fotografii.

Raspberry Pi Global Shutter Camera bez efektu rolling shutter

Klasyczna matryca CMOS wykorzystywana w aparatach fotograficznych zbudowana jest z siatki punktów światłoczułych, która odczytywana jest linia po linii, zwykle w pionie. Taki sposób budowy układu pozwalał go uprościć i zmniejszyć koszt produkcji. I o ile w zastosowaniach fotograficznych nie wpływało to znacząco na funkcjonalność, to gdy aparaty nauczyły się także filmować okazało się, że ma to raczej poważne skutki uboczne.

Problemy dotyczyły filmowania obiektów w ruchu. Odczyt linia po linii oznaczał, że mijał określony czas od rozpoczęcia nagrywania klatki filmu do jej zakończenia – jeśli filmowany obiekt był w ruchu znaczyło to, że zdąży zmienić w tym czasie swoje położenie, a to prowadziło do zniekształceń zwanych efektem rolling shutter.

W zależności od rozdzielczości i szybkości matrycy mógł on przybierać mniej lub bardziej drastyczne formy, ale zawsze pogarszał odbiór nagrań.

Rozwiązaniem okazała się migawka globalna, czyli taka, w której sensor odczytywany jest cały w tej samej chwili. Wymagało to znacznego skomplikowania konstrukcji matrycy i wyposażenia każdego punktu w komórkę analogowej pamięci do przechowywania jej stanu, nic zatem dziwnego, że w pierwszej kolejności taki sprzęt trafił do sprzętu z najwyższej półki – nie tyle do kamer kalibru konsumenckiego, co do urządzeń, na których pracują profesjonaliści z branży filmowej.

Tymczasem najnowszy moduł do Raspberry Pi to właśnie urządzenie wyposażone w globalną migawkę. Raspberry Pi Global Shutter Camera wykorzystuje niewielki sensor Sony IMX296 o rozmiarze 1/2.9″ (przekątna 6,3 mm) i rozdzielczości zaledwie 1,6 Mpix, która powinna być wystarczająca do zastosowań video (choć nie nagramy nim materiału w 4K).

Do pracy Raspberry Pi Global Shutter Camera wymaga płytki Raspberry Pi wyposażonej w złącze CSI. Sensor współpracuje z wymienną optyką C/CS, może zatem w tej chwili współpracować z dedykowanymi dla „malinki” obiektywami CGL 6 mm i 16 mm lub z dowolnym innym obiektywem C lub CS – standard ten był wykorzystywany w kamerach 16 mm i kamerach przemysłowych, jest zatem sporo miejsca na eksperymenty.

Ile kosztuje Raspberry Pi Global Shutter Camera?

Z dostępnością sprzętu do Raspberry Pi bywało bardzo różnie w ostatnich czasach, z tym większą przyjemnością zatem uprzejmie donoszę, że Raspberry Pi Global Shutter Camera można od ręki nabyć wprost od polskich dystrybutorów. Cena została ustalona na 269 zł, co wydaje się dość rozsądną kwotą dla fanów eksperymentów z obrazowaniem.