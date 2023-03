Xiaomi sypie nowościami jak z rękawa. Seria Redmi Note 12 i nowy smartwatch Redmi Watch 3 już w Polsce

Jeśli jesteście fanami urządzeń Redmi Note, to zapewne ze specyfikacją tych najnowszych modeli zdążyliście się już zapoznać podczas ich chińskiej premiery. Warto jednak pokrótce przypomnieć, co mają one do zaoferowania, bo Xiaomi mocno postarało się, by ulepszyć aparaty, żywotność akumulatorów, szybkość ładowania i inne kwestie tak, by nowe modele faktycznie były warte naszej uwagi.

W skład serii Redmi Note 12 wchodzą aż cztery urządzenia — Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G oraz Redmi Note 12. Każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie

Zaczynając od Redmi Note 12 5G i Redmi Note 12 – tutaj, jak sama nazwa urządzeń wskazuje, mamy do czynienia z wersją 5G i 4G tego samego modelu z kilkoma jeszcze drobnymi różnicami. Oba urządzenia wyposażono w 6,67-calowe panele AMOLED DotDisplay o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W obu znalazła się ta sama 13-megapikselowa kamerka do selfie i podobny zestaw aparatów z tyłu, na który składa się 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, 2-megapikselowy makro i aparat główny, który w modelu 5G ma 48 Mpix, a w 4G – 50 Mpix. Producent zadbał o to, by możliwości fotograficzne tych modeli wspierane były przez algorytmy AI, funkcję fotografii nocnej i wiele innych przydatnych ulepszeń i funkcji.

Redmi Note 12 dostępny jest w kolorach Onyx Gray i Ice Blue

W przypadku akumulatorów mamy to samo ogniwo 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Oprócz tego Redmi Note 12 5G i Redmi Note 12 oferują NFC, DualSIM, czytnik linii papilarnych z boku obudowy, AI Face Unlock oraz wejście słuchawkowe 3,5 mm. Najważniejszą różnicą jest oczywiście wykorzystany chipset. By zapewnić obsługę 5G, Xiaomi sięgnęło po układ Snapdragon 4 Gen 1 w połączeniu z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. W wariancie 4G za napędzanie smartfona odpowiada Snapdragon 685 w dwóch wariantach konfiguracji pamięci 4/64 GB i 4/128 GB. W obu przypadkach pamięć można dodatkowo rozszerzyć do 1TB przy użyciu karty microSD.

Redmi Note 12 5G pojawia się w dwóch kolorach: Onyx Gray i Ice Blue

Oczywiście bezsprzecznie bohaterem najnowszej serii jest Redmi Note 12 Pro+ 5G z 200-megapikselowym aparatem z optyczną stabilizacją obrazu. Jednak tak naprawdę to jedna z bardzo niewielu różnic, jakie znajdziemy pomiędzy tym modelem, a standardowym Redmi Note 12 Pro 5G. Zwykły Pro dostał bowiem aparat główny 50 Mpix, ale też z OIS. Towarzyszące im jednostki – ultraszerokokątna 8 Mpix i makro 2 Mpix – są takie same. Oba modele mają też ten sam 16-megapikselowy aparat do selfie.

Redmi Note 12 Pro+ 5G w kolorze Sky Blue

Sercem Redmi Note 12 Pro+ 5G i Redmi Note 12 Pro 5G jest układ MediaTek Dimensity 1080 wspierany przez 6 (w zwykłym Pro) lub 8 GB (w Pro+) RAM i odpowiednio 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. W tym przypadku nie ma niestety możliwości rozszerzenia pamięci kartą microSD. Cała seria Redmi Note 12 zasilana jest przez pojemne akumulatory 5000 mAh, ale w modelach Pro Xiaomi bardziej poszalało z prędkością ładowania. Redmi Note 12 Pro+ 5G naładujemy z mocą 120 W korzystając z technologii HyperCharge, natomiast Redmi Note 12 Pro 5G – z mocą 67 W. Oba urządzenia zapewniają obsługę NFC, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Na koniec warto też wspomnieć, że Xiaomi ujednoliciło też rozmiary ekranów, bo i tutaj mamy 6,67-calowe panele (tym razem Flow AMOLED) o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Redmi Note 12 Pro 5G w wersjach kolorystycznych Midnight Black i Sky Blue

Specyfikacja omówiona, czas na ceny i dostępność serii Redmi Note 12 w Polsce

Zacznijmy może od cen regularnych:

Redmi Note 12:

4/64 GB – 999 zł,

4/128 GB – 1099 zł.

Redmi Note 12 5G:

4/128 GB – 1599 zł.

Redmi Note 12 Pro 5G:

6/128 GB – 1899 zł.

Redmi Note 12 Pro+ 5G:

8/256 GB – 2299 zł.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup w ramach trwających promocji, możecie liczyć na o wiele atrakcyjniejsze ceny. Od 30 marca do 16 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) kupując Redmi Note 12 (4/128 GB) można otrzymać 200 złotych zwrotu na konto w ramach cashbacku, dzięki czemu za ten model zapłacimy zaledwie 899 zł. Natomiast w przypadku Redmi Note 12 Pro 5G, ten zwrot wynosi aż 300 zł.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Natomiast od 30 marca do 2 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) można kupić Redmi Note 12 Pro+ 5G w zestawie ze smartwatchem Redmi Watch 3. Cena takiego duetu wynosi w promocji 2299 zł – tak, zegarek Xiaomi oferuje w prezencie. Jeśli jednak nie chcecie wydawać byt wiele na nowy telefon, to Redmi Note 12 (4/64 GB) dostępny będzie za jedyne 799 zł zamiast 999 zł, czyli o 200 zł taniej.

Wspomnieliśmy wcześniej, że podczas dzisiejszej premiery wprowadzono jeszcze jedną nowość – smartwatch Redmi Watch 3. Przyjrzyjmy się mu bliżej

Kolejny inteligentny zegarek Redmi to urządzenie, które idealnie sprawdzi się jako partner codziennych aktywności. Oferuje bowiem aż 121 różnych trybów sportowych, w tym sześć automatycznie rozpoznawalnych trybów ćwiczeń. Wyposażono go w czujniki do pomiaru takich parametrów organizmu jak tętno, sen czy poziom natlenienia krwi. Redmi Watch 3 ma przy tym wodoodporność do 5 ATM, więc nie trzeba się martwić, że zaszkodzą mu trudniejsze warunki atmosferyczne czy wizyta na basenie lub pod prysznicem. Zegarek jest też wyposażony w wielozakresowy odbiornik GPS.

Redmi Watch 3 dostępny jest w kolorach: czarny i kość słoniowa

Wszystkie parametry ćwiczeń, dane na temat zdrowia czy powiadomienia można bez problemu odczytać na sporym, bo 1,75-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli. Jego jasność wynosi do 600 nitów, dzięki czemu nie powinno być problemu z korzystaniem nawet w słońcu. Nie można też zapomnieć o akumulatorze, bo Xiaomi zadbało, byśmy nie musieli zbyt często ładować tego zegarka. Pojemne ogniwo 289 mAh ma zapewnić do 12 dni pracy przy normalnym użytkowaniu.

Redmi Watch 3 jest dostępny w Polsce od 30 marca w cenie 449 zł.