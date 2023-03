Klasa i rozsądek. Zobacz, jakie telewizory szykuje Sony na 2023 rok

Do tej pory Sony prezentacje swoich telewizorów organizowało na targach CES w Las Vegas lub w terminie z tą rozpoczynającą rok imprezą powiązanym. W marcu odbywały się już lokalne premiery produktów, które lada dzień wchodziły na rynek. Teraz firma oficjalnie zapowiada swoje telewizory z rodziny Sony Bravia 2023 – 1 marca, a ich sklepowe premiery zostaną rozłożone w czasie na całe dwa nadchodzące kwartały. Rewolucji nie ma; jest ewolucja i patrząc na ofertę wszystkich producentów jasno sobie trzeba powiedzieć, że obecny cykl wydawniczy jest zbyt szybki dla rynku. Sony zresztą ma tego świadomość, kolejny raz zostawiając na dłużej w sprzedaży modele z wcześniejszego okresu i nie wprowadzając następców dla części z modeli.

Idea 4P

Osoby, które kiedykolwiek interesowały się marketingiem, pamiętają akademickie 4P będące podstawą tej dziedziny. To Product, Place, Promotion, Price (produkt, miejsce/dystrybucja, promocja, cena). Sony podczas prezentacji ekranów Bravia 2023 w swej podlondyńskiej siedzibie postawiło na 4P jako kluczowe elementy tegorocznych telewizorów. W jej skład wchodzą:

Pursuit of Reality – czyli wysoki realism obrazu za sprawą zaawansowanego procesora Sony XR i powiązanych technologii

Perfect Sound – doskonały dźwięk i rozwiązania z nim związane

Premium Content – czyli dostęp do usługi Bravia Core oraz nowe menu dla graczy

Protect our Planet – rozwiązania ekologiczne jak zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu (SORPLAST) i panel ustawień eko w telewizorze (Eco Dashboard)

Osobiście myślę, że właśnie te elementy w połączeniu z japońskim sznytem, jaki jest zauważalny w designie samych wyświetlaczy, świadczy o tej klasie premium, jaką Sony chce dostarczać na rynek. Telewizory Sony są droższe od konkurencji, są inaczej pozycjonowane niż produkty konkurencji i często inna grupa klientów się na nie decyduje. A te „4P” jakie przedstawiło Sony jest przedstawieniem właśnie wartości jakie firma chce oferować w tegorocznych telewizorach. Oczywiście ta komunikacja jest też widoczna w innych markach, także tej dużej na S, nie mniej w przypadku ekranów Bravia 2023 zwłaszcza modeli X95L, X90L i A95L jest to mocno podkreślone.

Ciekawym pomysłem z pewnością jest Eco Dashboard, czyli panel ze wszystkimi eko ustawieniami telewizora

Funkcje ekologiczne, a raczej te pozwalające na redukcje zużycia energii są dostępne w telewizorach od lat, tylko często różnie rozlokowane w ustawieniach. Teraz Sony postanowiło je wyciągnąć do jednego, bardziej czytelnego interfejsu i zwrócić na to bardziej uwagę. Eko-marketing? Zdecydowanie, ale za to dzięki szczegółowym opisom funkcji, łatwej lokalizacji rzeczywiście niektórzy zmienią preferencje co do automatycznego wyłączania telewizora, czy zmienią ustawienia obrazu, obniżając nieco jasność gdy nie jest ona niezbędna itd.

Panel gracza w telewizorach Sony 2023 to coś co znamy u wielu konkurentów, a brakowało w telewizorach właśnie tego producenta. Wręcz był to jeden z nieco wstydliwych braków, przecież Sony, to także Playstation. Brak ścisłej współpracy różnych działów w firmie niestety prowadzi do tego typu zaniechań i zbyt małego czerpania z efekty synergii. Marka Sony się jednak broni, a nowy panel powinien zadowolić graczy. Będą mieli pod ręką wszystkie istotne funkcje pozwalające wycisnąć z rozrywki jeszcze więcej.

Nietypową i oryginalną nowością dedykowaną graczom jest też funkcja dostosowania wielkości obrazu i jego położenia na wyświetlaczu. To może się przydać w przypadku zakupu 98-calowego telewizora, gdzie na przykład w grę będziemy grać tylko na jego części, tak aby móc usiąść blisko i ogarnąć pełnie rozgrywki naszym wzrokiem.

Ważną zmianą jest poszerzenie dostępności Bravia Core na wszystkie tegoroczne modele Bravia. W ubiegłych latach funkcja ta była zarezerwowana dla topowych modeli z procesorem XR. W dodatku w usłudze pojawi się wsparcie dla dźwięku Dolby Atmos. Bravia Core to unikalna usługa VOD (transakcyjnego VOD) w której można wypożyczyć filmy w bardzo wysokiej jakości dźwięku i obrazu zbliżonej do tego co oferują płyty UHD Blu-ray. Takiej jakości nie dostarcza żaden powszechnie dostępny serwis.

Czy to koniec telewizorów 8K?

Pierwszym zaskoczeniem, gdy spojrzymy na listę telewizorów 2023 od Sony jest brak ekranów 8K. Po decyzjach TCL, LG można zadać sobie pytanie – czy to już koniec? Czy producenci wycofali się z tego krytykowanego przez wielu (ja akurat się zachwycam) pomysłu? Nic z tych rzeczy. Firma po prostu nie aktualizuje tej części swojej oferty. Natomiast Z9K wciąż pozostaje w sprzedaży. Jeśli ktoś ma potrzebę, wysokiej klasy ekranu MiniLED z jasnością ponad 2500 nitów to jak najbardziej jest on dostępny i na emeryturę się nie wybiera.

Tu wrócę jeszcze do nomenklatury tegorocznej oferty Sony. Telewizory Sony dzielimy na 3 grupy – X (ekrany LCD), A (ekrany OLED) oraz Z (ekrany LCD 8). Modele Sony 2021 to telewizory z literką J w nazwie, modele 2022 to telewizory z literką K w nazwie, natomiast rok 2023 wita nas literą L. Flagowymi modelami Sony 2023 są więc A95L i X95L o których mowa poniżej.

Sony A95L – Nowy wymiar QD-OLED

Sony A95L

Sony A95L należy do flagowej Maser Series i korzysta z matrycy QD-OLED od Samsung Display i jest to oczywiście matryca 2 generacji. Telewizor będzie dostępny w rozmiarach 55, 65 i 77 cali. Zdecydowanie obecność 77-calowego wariantu to jest to czego się spodziewaliśmy, po premierze drugiego telewizora z matrycą QD-OLED ale też to na co czekali fani najwyższej jakości kina domowego z potrzebą na ciut większe ekrany. Design tego telewizora został znacząco uproszczony względem zeszłorocznego modelu A95K, gdzie mieliśmy dużą płaską podstawę. Wierzę, że to pozytywnie wpłynie na cenę tego ekranu i stanie się bardziej konkurencyjna. Śmiało można założyć, że będzie to właśnie telewizor bijący się o miano jednego z najlepszych tegorocznych telewizorów.

Warto zaznaczyć, że do A95L kamera Bravia Cam jest dołączona, a dla innych modeli jest opcjonalna. To dodatek mający dopasować obraz do realnej sytuacji w pomieszczeniu, pełniący funkcję alarmu, gdy dziecko zbliży się niebezpiecznie do ekranu, ale też opcja na prowadzenie rozmów wideo w komunikatorach Google.

Sony X95L – Jeszcze lepszy MiniLED

Sony X95L

X95L nie ma już co prawda oznaczenia Master Series, ale to topowy ekran w technologii LCD w tegorocznej ofercie Sony. W teorii, ci którzy chcą mieć najlepszy telewizor LCD od Sony powinni sięgnąć po Z9K z rozdzielczością 8K. Natomiast wciąż X95L to bardzo zaawansowany ekran LCD z podświetlaniem Mini LED i w tym roku zyskał więcej stref podświetlania względem swojego poprzednika co ma zredukować poświaty i zaoferować jeszcze wyższą czerń. Podczas demonstracji w Dark Roomie prototypowego ekranu rzeczywiście wyglądało to lepiej niż w zeszłorocznym modelu, a przy okazji jasność ekranu robiła swoje w zestawieniu chociażby z ekranami WOLED. Warto zwrócić uwagę na to, że design tego telewizora jest bardzo zbliżony do A95L, różnią się co naturalne grubością i detalami z tym związanymi. Myślę, że to podejście do zaoferowania wysokiej jakości niezależnie od technologii i „opakowania ich w podobnej stylistyce” to dobry ruch ze strony Sony pozwalający klientom wybrać to czego rzeczywiście potrzebują w swoich warunkach domowych.

Sony X90L – Telewizor uniwersalny, w każdym rozmiarze

Sony X90L

Wiem, że jestem w mniejszości, ale dla mnie to jedna z najfajniejszych i istotnych z perspektywy rynkowych trendów informacji. Sony X90L będzie dostępny w rozmiarze 98 cali. Tak dużego telewizora w szerszej dystrybucji Sony w Europie jeszcze nie miało. Do tej pory taki ekran pojawił się tylko w poprzednich generacjach na rynku amerykańskim, w Polsce za to doskonale sprzedawał się profesjonalny monitor bazujący na serii X90J. Teraz czas na 98-calowy X90L jako telewizor. Oczywiście cena i dostępność pozostają zagadką, należy spodziewać się ceny przekraczającej 50 tysięcy złotych. Niemniej im więcej takich telewizorów na rynku, im bardziej masowa produkcja, tym ceny będą coraz bardziej topnieć. Tak się stało z 85-calowymi telewizorami i 77-calowymi ekranami OLED. A duże salony domagają się dużych telewizorów. Wszak dla 98-cali odległość od kanapy nie powinna przekraczać 4 metrów (dla 55 cali to 220 cm).

X90L to poprawiony następca XH90, X90J i X90K czyli jednej z najbardziej rozsądnych i atrakcyjnie wypozycjonowanych serii w ofercie Sony. Otrzymujemy tu po prostu wzorowy stosunek ceny do jakości i możliwości. Mamy zaawansowane podświetlanie FALD, procesor bravia XR, 120 Hz matrycę VA, szybko działający Google TV itd. Oczywiście na pytanie czy i o ile X90L jest lepszy od swojego poprzednika odpowiedzą nam przyszłe testy.

Sony A80L – przystępniejszy OLED od Sony

Sony A80L

Sony nie żegna się z matrycami WOLED dostarczanymi przez LG Display. I tak też Sony A80L to ekran oparty o OLED EX, majacy być tańszym telewizorem z organiczną matrycą w ofercie Sony. Telewizor jest dostępny w rozmiarach 83,77,65 i 55 cali. Można rzecz, że zastępuje wysłużoną w line-upie serię X90J i inne modele OLED tańsze w gamie Sony z lat ubiegłych. Jednocześnie Sony nie ma w tym roku małych OLEDów, a zatem w sprzedaży pozostają 48 i 42-calowe ekrany A90K, które są skrojone z myślą o gamingu.,

Sony X85L, X80L, X75WL – tańsze telewizory Sony, dopełniające asortyment

Sony X75WL

Warto odnotować, że wszystkie tegoroczne telewizory Sony oparte są o system Google TV. Wydaje się też, że Sony niespecjalnie zamierza walczyć w jakikolwiek sposób o półkę budżetową. Natomiast Modele X85L, X80L i X75WL dopełniają asortyment i gamę produktową. X85L to ekran z 120-Hz matrycą, model X80L i X75L to ekrany z matrycą 60 Hz. Wszystkie modele otrzymają procesor X1, wsparcie dla Bravia Cam, czy menu gracza, a także wspomnianą wcześniej obsługę serwisu streamingowego Bravia Core. Także ich design jest minimalistyczny i charakterystyczny dla japońskiego producenta.

Pisząc o tych ekranach, nie sposób nie przywołać na myśl innego japońskiego producenta, który gdzieś tam jeszcze dryfuje na rynku. Konkurencja postawiła na jeden topowy, wyżyłowany model i zapomniała o wszystkim innym. Natomiast Sony zaliczył udany maraiż z Google TV, postawił na stonowany, ale charakterystyczny design i jednocześnie ma mocne portfolio, gdzie każdy pragnący feelingu premium go otrzyma, nawet jeśli będzie to najuboższy model w ofercie.

Odświeżenie, które pokazuje klasę i rozsądek Sony

Gama telewizorów Sony 2023 jest mniejsza niż w latach ubiegłych, ale dzięki temu bardziej przejrzysta. W sklepach będą też wciąż dostępne wybrane modele z 2022 roku. Osobiście już niemogę doczekać się 77-calowego A95L oraz 98-calowego X90L. Myślę, że to właśnie telewizory QD-OLED 2023 oraz rozsądna seria X90L będą tym co istotne dla Sony i to na co szczególnie warto zwrócić uwagę. Tu nie ma efektu wow z samych opisów czy nowości, bo być nie może. Natomiast gdy usiądziecie przy dużym ekranie z procesorem Bravia XR, odpalicie film z serwisu Bravia Core i skorzystacie z trybu filmmaker, to wtedy będziecie się zachwycać. Zresztą upscaling w procesorze XR już w roku 2022 działał dobrze, a teraz ma działać jeszcze lepiej więc wszystkie seanse powinny być naprawdę dobre.