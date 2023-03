Oto superkwas. Pomoże w walce z zagrożeniem, z którego mało kto zdaje sobie sprawę

Kiedy mówi się o gazach cieplarnianych, to jako pierwsze na myśl przychodzą dwa najbardziej powszechne, czyli dwutlenek węgla i metan. I choć walka z ich emisjami będzie stanowiła klucz do rozwiązania problemu, jakim jest zjawisko zmian klimatu, to ani dwutlenek węgla ani metan nie zasługują na miano najbardziej niebezpiecznych gazów trafiających do ziemskiej atmosfery.

Solidnym kandydatem w tej kategorii byłby bez wątpienia heksafluorek siarki, stosowany w instalacjach elektrycznych od lat 50. ubiegłego wieku. Jest on przydatny ze względu na właściwości izolacyjne, ale istnieje też druga, nieco mniej optymistyczna strona medalu. Heksafluorek siarki jest najbardziej śmiercionośnym gazem cieplarnianym znanym nauce.

Nowy superkwas może pomóc w neutralizacji związków takich jak heksafluorek siarki

Badacze szukają sposobów na neutralizację takich związków. Ten wyżej wspomniany cechuje się 22 800 razy wyższą skutecznością w wychwytywaniu promieniowania podczerwonego niż dwutlenek węgla. Ze względu na swoją trwałość może przez długie lata utrzymywać się w atmosferze. To z kolei sprawia, iż wystarczy nawet niewielka ilość, aby mógł on wywrzeć zauważalny wpływ na funkcjonowanie całej naszej planety.

Chcąc zaoferować metodę neutralizacji kwasów takich jak heksafluorek siarki, naukowcy z Niemiec stworzyli coś, co określają mianem superkwasu Lewisa. Dzięki niemu możliwe jest rozkładanie potencjalnie nierozkładalnych substancji, w efekcie czego zostają one zneutralizowane i powstają obojętne bądź korzystne dla środowiska środki.

Jak dowiadujemy się z publikacji zamieszczonej na łamach Angewandte Chemie, w toku eksperymentów członkom zespołu badawczego udało się stworzyć silne wiązania z udziałem wysoce reaktywnych czynników. Zostały one użyte w reakcjach katalitycznych, co z kolei pozwoliło na tworzenie wiązań takich jak na przykład węgiel-fluor bądź siarka-fluor. Co istotne, tzw. superkwasy Lewisa mogą rozkładać nawet najsilniejsze wiązania chemiczne.

Niestety, w tym przypadku są pewne ograniczenia. Taki superkwas musi być wysoce reaktywny, dlatego jego produkcja była do tej pory ograniczona. Potencjalny przełom może być zasługą przedstawicieli Uniwersytetu w Paderborn, którzy zastosowali unikalne podejście do produkcji swojego kwasu. Być może okaże się, że dojdzie do zwrotu akcji w walce z problemem, z którego mało kto zdawał sobie sprawę.