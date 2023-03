Home Nauka Superszybka elektronika czeka tuż za rogiem. To zasługa nowego przełącznika

Przełącznik optyczny zaprojektowany przez naukowców z University of Arizona pozwala na przełączanie sygnału świetlnego w ciągu attosekund. W przyszłości powinno to doprowadzić do powstania niezwykle szybkiej elektroniki.