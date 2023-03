Technologie IT, które nie tracą na popularności

Co wpływa na popularność technologii IT?

Zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mogą pochwalić się świetną znajomością konkretnych języków programowania, jest uzależnione od aktualnych oczekiwań zatrudniających ich firm. Większość właścicieli mniejszych i większych przedsiębiorstw stawia na sprawdzone rozwiązania, co skutkuje niezmienną popularnością tych samych technologii. Dużym powodzeniem cieszą konkretne języki programowania, jakie jak Python, R czy C++. Niektóre z nich najlepiej sprawdzają się przy projektowaniu stron internetowych, inne mogą być wykorzystywane na przykład do obliczeń statystycznych.

Python – jeden z najpopularniejszych języków programowania

Obecnie bardzo popularnym językiem programowania jest Python, który może być wykorzystywany przy różnych projektach. Świetnie sprawdza się zarówno przy projektowaniu stron internetowych, jak i tworzeniu gier wideo. Cieszy się również powodzeniem w sektorze sztucznej inteligencji. Python jest bardzo popularny nie tylko ze względu na szeroki zakres jego zastosowania, ale także ze względu na stosunkowo proste do opanowania kodowanie. Jego składnia nie stanowi problemu nawet dla początkujących programistów.

Oferty pracy w IT na The:Protocol

Czy język Java wciąż jest popularny?

Innym językiem, który wciąż nie traci na zainteresowaniu to Java. Może być on wykorzystywany między innymi do tworzenia aplikacji okienkowych i internetowych. Java jest także stosowany do projektowania aplikacji mobilnych. Warto podkreślić, że ten język cieszy się popularnością już od paru lat, a jego użytkownicy mają obecnie do dyspozycji dedykowane oprogramowanie. Zintegrowane środowisko programistyczne dla Javy można stworzyć z wykorzystaniem Eclipse czy NetBeans.

Jakie jeszcze technologie IT są popularne?

Poza wymienionymi językami programowania warto także wspomnieć o języku skryptowym PHP. Wciąż jest on powszechnie stosowany przez osoby, którym zależy na szybkim stworzeniu strony internetowej. PHP może być także wykorzystywany do prac związanych z CMS-em oraz back-endem. Z jego pomocą użytkownik ma szansę na szybkie sprawdzenie swoich projektów w przeglądarce oraz włączenie ich bezpośrednio na serwerze. Chociaż PHP nie jest dobrym wyborem z myślą o bardziej skomplikowanych działaniach, doskonale sprawdza się u osób początkujących, które rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem.

W sektorze nowoczesnych technologii wciąż są popularne języki programowania, takie jak Python, Java czy PHP. Warto odwiedzić branżowy portal Protocol IT, gdzie znajdziesz aktualne oferty pracy dla programistów Pythona oraz pozostałych języków programowania.