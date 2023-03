Skąd nadaje ulubione radio? TuneIn Explorer podpowie, ale ja wybrałem inną aplikację

Mniej więcej w połowie lutego donosiłem pierwszy raz o nowości w popularnej aplikacji (agregatorze) do słuchania radia, TuneIn. Funkcja TuneIn Explorer, czyli interaktywna mapa z lokalizacją internetowych rozgłośni radiowych, zadebiutowała najpierw na stronie internetowej. Rozwiązanie z miejsca bardzo mi się spodobało, bo w końcu mogę sobie zafundować muzyczną podróż po różnych zakątkach naszego globu, niczym w Google Earth, sprawdzając czego słucha się w danym miejscu.

TuneIn Explorer zawitał również teraz do aplikacji TuneIn dla iOS oraz Androida. Funkcję znajdziecie, wybierając z ekranu głównego przycisk Radio.

TuneIn Explorer (wersja WWW)

Co warte podkreślenia, interaktywna mapa dostępna jest również dla użytkowników TuneIn, którzy nie zdecydują się na opłacanie miesięcznego abonamentu za TuneIn Premium. Rozwiązanie działa analogicznie do tego, co znajdziecie na stronie WWW. Można szukać na piechotę albo wybrać przez system filtrów, zawężając wybór do konkretnego gatunku muzyki albo kraju.

Jeśli coś jest za darmo, to musi być jakiś haczyk, prawda? Oczywiście jest, bo tylko TuneIn Premium za 9,99 zł/mc uwalnia od reklam w popularnych rozgłośniach radiowych typu CNN, FOX News Radio, Bloomberg czy MSNBC. Daje też dostęp do transmisji na żywo z rozgrywek MLB (baseball) i NHL (hokej), a także nieco mniejszą liczbę reklam w innych stacjach. Ja raczej nie skorzystam, ale rozumiem takich, którzy się zdecydują.

TuneIn Explorer ma konkurenta i czym zaskarbił sobie mój szacunek

Tymczasem zupełnym przypadkiem trafiłem na aplikację o nazwie Radio Garden. Okrężną drogą, bo pierwszym kanałem, jaki w niej uruchomiłem była kontrola zbliżania z lotniska Chopina w Warszawie. Od samego początku urzekła mnie unikalna stylistyka graficzna, jak również intrygujące playlisty tematyczne i gatunkowe (Island Life – rozgłośnie internetowe na wyspach; Curiosa Gabinet – nietypowe rozgłośnie; Independent Sounds – muzyka niezależna).

Projekt rozpoczął się dość niewinnie, bo w formie eksperymentu badawczego – w 2016 roku został zrealizowany na zamówienie The Netherlands Institute for Sound & Vision. Już trzy lata później przeobraził się w małą niezależną firmę, która działa do dziś w Amsterdamie. Lubię takie inicjatywy.

Radio Garden (wersja WWW)

Oczywiście do Radio Garden można się dostać przez stronę internetową, ale ja zdecydowałem się na aplikację i w dodatku zapłaciłem za jej pełną wersję (jednorazowo 17,99 zł), żeby pozbyć się reklamowych dodatków. Za ciekawe rozwiązania warto zapłacić i doceniam, że nikt po drugiej stronie nie chce mnie wciągać w abonamentowy model płacenia co miesiąc.

Oczywiście Radio Garden może nie mieć tak bogatego portfolio stacji, jakimi chwali się TuneIn (nawet 100 tys. rozgłośni, a do tego jeszcze podcasty). Ja jednak podcastów słucham w osobnej aplikacji, a konkurencja TuneIn zdobyła moje serce swoim unikalnym podejściem do tematu. I kompletnie nie przeszkadza mi brak granic na mapie. W końcu muzyka żadnych granic nie uznaje. Gorąco polecam!