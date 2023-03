Rzeczywistość dogania sci-fi. Teleportacja i tunele czasoprzestrzenne przestaną być fikcją

Wszystko może się zmienić dzięki fizykowi z Uniwersytetu w Brystolu, który właśnie opublikował pracę, w której zawarł opis stworzenia w warunkach laboratoryjnych tunelu czasoprzestrzennego. Gdyby eksperyment się powiódł, otrzymalibyśmy zupełnie nowy wgląd w wewnętrzną strukturę wszechświata i moglibyśmy dokonywać kontrportacji cząstek kwantowych.

Kontrportacja – tak nazwano niesamowity proces

Opisany przez Hatima Saliha z Brystolu proces wykorzystuje podstawowe prawa fizyki do odtworzenia cząstki znajdującej się w jednym punkcie przestrzeni w innym miejscu bez konieczności przenoszenia w przestrzeni ani jednej cząstki. Prace nad modelem obliczeniowym owego procesu kontrportacji (nazwa nadana przez autora odkrycia) trwały od dobrych kilku lat.

Cały proces wydaje się całkowicie nieintuicyjny, bowiem podstawowym prawem fizycznym jest konieczność wystąpienia nośnika informacji, niezależnie od tego czy jest to foton, czy cząsteczki powietrza, czy impuls elektryczny przepływający między neuronami w naszym mózgu. Tymczasem, jak tłumaczy autor opracowania, w przypadku kontrportacji możemy mówić o osiągnięciu efektu końcowego teleportacji, bez wykorzystywania do tego jakichkolwiek nośników informacji.

Choć fascynujący, to jednak jest to dopiero początek drogi?

Aby dokonać faktycznej kontrportacji cząstek niezbędne będzie zbudowanie zupełnie nowego rodzaju komputera kwantowego, w którym nie będzie dochodziło do jakiejkolwiek wymiany cząstek. Naukowcy przekonują, że prace nad nim już trwają. Specjaliści od fizyki kwantowej z uniwersytetów w Brystolu, Yorku i Oxfordu już teraz przygotowują się do próby stworzenia w laboratorium pierwszego tunelu czasoprzestrzennego. Jeżeli się to uda, to będzie to podstawa do próby zrozumienia kwantowej grawitacji, która obecnie jest św. Graalem poszukiwanym przez fizyków na całym świecie.