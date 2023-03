Do Windows 11 zmierza sporo ciekawych nowości. Na jedną z nich czekam od dawna

Być może znaleźliście się w gronie szczęśliwców, którzy załapali się na wersję poglądową wyszukiwarki Bing zasilanej sztuczną inteligencją. Jeśli tak, zobaczycie jej nowe możliwości już na poziomie Windows 11. Za sprawą najnowszej aktualizacji, konwersacyjnego chatbota można będzie uruchomić bezpośrednio z systemowego paska zadań, o ile włączymy w ustawieniach widoczność funkcji wyszukiwania. W momencie pisania tego materiału rzeczonej nowości nie miałem jeszcze u siebie. Mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu.

Windows 11 dostaje zastrzyk nowości w aplikacjach

Miłym dodatkiem dla użytkowników systemowego Notatnika będzie aktualizacja dodająca wsparcie aplikacji dla trybu nocnego oraz możliwość otwierania plików na osobnych kartach (analogicznie jak w przeglądarce internetowej). Narzędzie Wycinanie służące do robienia zrzutów ekranu, otrzymuje teraz możliwość nagrywania wideo, co czyni z niego dużo bardziej użyteczny dodatek.

Zaktualizowany Notatnik w Windows 11 z kartami

Czy ktoś na sali używa systemowych widgetów? Jeśli tak, dobra wiadomość – ich liczba zostanie wkrótce rozszerzona za sprawą obsługi aplikacji firm trzecich. I tak do tej skromnej bazy dołączy na wstępie Facebook Messenger i Spotify, jak również własne narzędzia Microsoftu – m.in. aplikacja Łącze z telefonem oraz Xbox Games Pass. To miłe, aczkolwiek drobne dodatki na tle nowości na jaką czekałem od bardzo dawna – dodania obsługi smartfonów z systemem iOS we wspomnianej już aplikacji Łącze z telefonem (Phone Link).

Phone Link (Łącze z telefonem) z obsługą systemu iOS (źródło: Microsoft)

Wreszcie posiadacze iPhone’ów będą traktowani na równi z właścicielami smartfonów z Androidem. Phone Link pozwala odbierać i wykonywać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości i przeglądać książkę adresową, a to wszystko z poziomu Windows 11. Telefon można zostawić w spokoju. Pojawiło się nawet nieoficjalne obejście na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez iMessage. We wpisie na blogu Microsoftu nie ma o tym jednak ani słowa (póki co).

Jak ściągnąć najnowszą aktualizację dla Windows 11?

Oczywiście sami możecie również dołączyć do programu testów wersji Preview (Ustawienia > Windows Update > Niejawny program testów systemu Windows), ale jeśli macie dostatecznie dużo cierpliwości, aktualizacja trafi na wasze komputery już w marcu (pod warunkiem, że Windows 11 macie zaktualizowane do wersji 22H2). To warunek konieczny, więc jeśli go nie spełniacie, system pobierze wcześniej rzeczony update. Jak rozpoznać, że już macie najnowszą aktualizację? System powinien nosić oznaczenie: Windows 11 22H2 22621.1343.

“A ja czekam i czekam i czekam”, bo iPhone już wkrótce

Dobrze jest również zajrzeć do sklepu Microsoft Store i zaktualizować zainstalowane aplikacje systemowe. W moim przypadku okazało się to konieczne, żeby zobaczyć zapowiadane zmiany w niektórych aplikacjach. Dzięki temu mogłem już skorzystać z nowego Notatnika i Narzędzia Wycinanie z obsługą nagrywania wideo.

Wiele wskazuje na to, że na Phone Link (Łącze z telefonem) z obsługą telefonów z systemem iOS nadal muszę cierpliwie czekać. Na blogu Microsoftu widnieje bowiem istotna informacja o dopuszczeniu do nowej wersji ograniczonego grona członków programu Windows Insider. Tak jak dotychczas, połączenie telefonu z Windows 11 odbywa się za pośrednictwem sieci Wi-Fi.