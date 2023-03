Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro – dwa udane smartfony dla różnych odbiorców. Który wybrać?

Xiaomi 13 to przedstawiciel wąskiej grupy smartfonów – mały flagowiec

Kompaktowa i wyróżniająca się obudowa

Xiaomi 13 jest spójny wizualnie z Xiaomi 13 Pro, ale jego obudowa zdecydowanie wyróżnia się na tle większości przedstawicieli rynku. Przede wszystkim jest stosunkowo nieduża. Ma wymiary 152,8 x 71,5 x 7,99 mm i waży 189 gramów. To w dużym stopniu zasługa mniejszego, choć nadal sporego ekranu o przekątnej 6,36″. Flagowe smartfony przyzwyczaiły nas już do ekranów o przekątnych na poziomie 6,7″, więc jest to istotna różnica.

Innym elementem wyróżniającym obudowę Xiaomi 13 jest jej kształt. Ekran jest płaski, bez zakrzywionych boków. Płaskie są też boki obudowy. Wygląda to bardzo efektownie, bo do tego mamy cienkie i symetryczne ramki wokół wyświetlacza, a dzięki temu smartfon świetnie leży w dłoni. Dodajmy do tego, że obudowa jest wodoszczelna, zgodnie z normą IP68.

Podzespoły Xiaomi 13 nie odstają od Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 jest tańszy od Xiaomi 13 Pro, więc można pomyśleć – pewnie gorszy. Niekoniecznie, a przynajmniej, nie we wszystkich aspektach. Główną różnicą jest aparat, do czego za moment przejdziemy. Poza tym mamy tu ten sam, najmocniejszy obecnie na rynku, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB pamięci RAM i i 256 GB szybkiej pamięci wbudowanej UFS 4.0. Do tego pełen pakiet łączności, na czele z 5G i NFC oraz czytnik linii papilarnych zaszyty w ekranie.

Ekran ma niższą rozdzielczość, ale to nadal bardzo dobre 1080 x 2400 pikseli. Poza tym jego mniejsza przekątna powoduje, że nie ma sensu pakować tutaj rekordowej liczby pikseli, bo nasze oko i tak tego nie zauważy. A przełoży się to głównie na krótszy czas działania na pojedynczym ładowaniu. A skoro przy tym jesteśmy, mamy tu akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 67 W i bezprzewodowego o mocy 50 W. A nawet znajdziemy tu bezprzewodowe ładowanie zwrotne, co można wykorzystać np. do ładowania zegarka lub słuchawek, z mocą 10 W.

Co potrafi aparat Leica w Xiaomi 13?

Xiaomi 13 ma taki sam zestaw aparatów co Xiaomi 13 Pro, ale o nieco słabszych parametrach. Jest to szerokokątny aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix oraz aparat portretowy z teleobiektywem o rozdzielczości 10 Mpix. Szczególnie ten ostatni jest bardzo ciekawy, bo wyposażony w obiektyw o dłuższym ekwiwalencie ogniskowej. Obrazując, przybliżenie względem aparatu głównego jest większe, niż w przypadku większości smartfonów. Zazwyczaj jest to przybliżenie 2-krotne, tutaj mówimy o 3,2-krotnym. Co świetnie przekłada się na efekt portretów, bo nie zaburza proporcji (twarz, czy ogółem fotografowane obiekty nie będą np. rozciągnięte) oraz powoduje naturalne rozmycie tła. Zawsze im dłuższa jest ogniskowa, tym mocniej widoczne jest odcięcie od tła.

Zdjęcia możemy wzbogacić o szereg dodatkowych efektów. Legendarna marka Leica, która współtworzyła aparaty smartfonów Xiaomi 13, dodała tu od siebie dwa profile kolorów – Leica Authentic z bardziej naturalnymi barwami oraz Leica Vibrant z fabrycznie podbitymi kolorami, idealnie nadającymi się do mediów społecznościowych. Do tego mamy różne efekty zdjęć portretowych oraz opcję nadania zdjęciom wyglądu imitującego historyczne aparaty Leica. Dostępnych opcji jest bardzo dużo, a tak prezentują się przykładowe zdjęcia wykonane Xiaomi 13:

Dodajmy jeszcze, że Xiaomi oferuje jeden z ciekawszych wbudowanych edytorów zdjęć, jakie znajdziemy w smartfonach. Możemy tutaj za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji dodać różne dodatkowe elementy, jak np. zmienić tło, czy wygląd nieba. Efekty dają sporo satysfakcji. Oto kilka przykładów.

Dla kogo jest Xiaomi 13?

Xiaomi 13 to idealny wybór w dwóch głównych przypadkach. Pierwszym są osoby szukające zwyczajnie mniejszego smartfonu z wyższej półki. W tym przypadku wybór jest oczywisty i ma on bardzo skromną konkurencję. Drugi to osoby szukające dobrego, flagowego smartfonu, o dużych możliwościach, ale nie mające potrzeby dopłacania do najmocniejszej dostępnej specyfikacji, czy zamiennika klasycznego aparatu w kieszeni. Przede wszystkim w tych scenariuszach zdecydowanie widzę zakup Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Pro – jeśli nie chcesz kompromisów i szukasz zamiennika dla klasycznego aparatu

Topowa specyfikacja i ceramiczna obudowa

O specyfikacji Xiaomi 13 Pro powiedzieliśmy sobie już trochę przy omówieniu podstawowej 13-tki, ale dodajmy do tego kilka informacji. Smartfon jest wyposażony w ekran LPTO AMOLED o przekątnej 6,73″, rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i maksymalnej jasności w piku na poziomie 1900 nitów. Krótko rzecz ujmując to jeden z najlepszych ekranów na rynku, który oferuje genialny obraz w praktycznie każdych warunkach. Jest lekko zakrzywiony na bokach, przez to tworzy wrażenie, jakby nas dosłownie wciągał w wyświetlane treści.

Xiaomi 13 Pro jest zasilany akumulatorem o pojemności 4820 mAh z obsługą bardzo szybkiego ładowania o mocy 120 W. W praktyce jest to ładowanie do pełna w ciągu niecałych 20 minut. Do tego mamy 50 W ładowanie bezprzewodowe i 10 W bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Akumulator Xiaomi 13 Pro w zupełności wystarcza na pełny dzień bardzo intensywnego użytkowania.

Wyróżniającym elementem Xiaomi 13 Pro jest obudowa. Tylny panel ma połyskującą, lustrzaną powierzchnię, ale nie jest to szkło, a ceramika. To rzadki materiał w świecie smartfonów. Poprzednim modelem Xiaomi wykorzystującym ten materiał był Xiaomi 11 Ultra, ale też firma jako jedna z pierwszych wykorzystywała go w serii Mi Mix. Co nam to daje? Ceramika nieco wolniej pokrywa się odciskami palców, ale przede wszystkim jest odporniejsza niż szkło. Obudowa jest bardziej odporna i niechętnie zbiera zarysowania w trakcie dłuższego użytkowania. Podobnie jak w Xiaomi 13, w wersji Pro konstrukcja też jest wodoszczelna (IP68).

Myślę, że nie ma większego sensu wspominać o bezkompromisowej wydajności Xiaomi 13 Pro, to oczywiste, więc przejdźmy od razu do tego, co jest jego najważniejszą cechą – aparatu. Podzielmy go na cztery osobne części.

Aparat główny z 1-calową matrycą

1-calowa matryca, będąc precyzyjnym w nazewnictwie matryca typu-1, to ciągle rzadkość w świecie smartfonów. Zasada działania smartfonowych aparatów jest taka sama, jak w przypadku aparatów tradycyjnych. Im większa matryca, tym więcej światła na nią pada, a to przekłada się na bardziej szczegółowe zdjęcia, również w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. To tyle w teorii, a w praktyce dokładnie to oferuje Xiaomi 13 Pro. Zdjęcia wykonane aparatem głównym są pełne szczegółów. O ile możemy powiedzieć, że w dobrym świetle większość smartfonów robi ładne zdjęcia, tak w przypadku tego modelu możemy to powiedzieć bez względu na warunki. Xiaomi 13 Pro robi jedne z najlepszych zdjęć nocnych na rynku. Podobnie jak w Xiaomi 13 mamy tu dwa profile kolorów do wyboru – Leica Authentic i Leica Vibrant oraz wiele różnych trybów fotografowania. Na czele z moim ulubionym malowaniem światłem. A oto przykładowe zdjęcia z aparatu głównego.

Portretowa bestia? Nie tylko portretowa

O tym, co daje nam dłuższa ogniskowa aparatu portretowego, powiedzieliśmy sobie już przy Xiaomi 13. W połączeniu z lepszą matrycą o rozdzielczości 50 Mpix w Xiaomi 13 Pro dostajemy prawdziwą bestię. Nie zawaham się użyć sformułowania, że to najlepszy aparat portretowy na rynku. Efekty są świetne, a do tego mamy jeszcze dodatkowe tryby imitujące zdjęcia z aparatów Leica, wyposażonych w różne obiektywy. Naprawdę jest czym się bawić. Ale to nie wszystko, bo drugą ważną cechą teleobiektywu Xiaomi 13 Pro, obok ogniskowej, jest odległość ostrzenia, która wynosi tylko 10 cm. Efekt? To jeden z najlepszych na rynku aparatów do zdjęć makro i tutaj zabawy jest nie mniej niż w przypadku portretów.

Nie zapominajmy o szerokim kącie

Xiaomi 12 Pro miał jeden z bardziej niedocenianych aparatów ultraszerokokątnych na rynku. W przypadku tego modelu był to mój ulubiony aparat i pod tym względem nie zawiodłem się na Xiaomi 13 Pro. Zachowuje on typowe cechy obiektywów ultraszerokokątnych, czyli nieco mniej ostrości na brzegach kadru, ale ogółem dostarcza nam bardzo efektowne, szczegółowe zdjęcia, które będą ozdobą (nie tylko) Waszych mediów społecznościowych.

Xiaomi 13 Pro wyróżnia się zdjęciami RAW

Wspomnijmy jeszcze o jednym ważnym aspekcie aparatu Xiaomi 13 Pro, czyli zdjęciach RAW. To funkcja dla najbardziej zaawansowanych użytkowników, bo powiedzmy sobie szczerze, mało kto będzie chciał się bawić w dodatkową obróbkę zdjęć ze smartfonu. Jeśli jednak ktoś będzie miał na to ochotę, to w Xiaomi 13 Pro znajdzie jedne z najbardziej plastycznych w obróbce zdjęć RAW wykonane mobilnym aparatem. Oferują szeroki zakres edycji i pozwalają wprowadzić sporo własnych modyfikacji. Oto kilka przykładów obrobionych zdjęć RAW z Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 to jedna z ciekawszych i najbardziej wyrównanych serii smartfonów

Flagowe serie smartfonów mają czasem jeden zasadniczy problem – są nierówne. Mamy w nich najmocniejszy model, który przyćmiewa wszystko swoimi możliwościami i jego słabiej wyposażony wariant, o którym po premierze nikt nie pamięta. Z Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro jest inaczej. To dwa bardzo dobre smartfony, skierowane do różnych grup odbiorców.

Pierwszy zadowoli miłośników mniejszych urządzeń i osoby, które szukają modelu z wyższej, ale niekoniecznie najwyższej półki. Drugi wyznacza nowe kierunki mobilnej fotografii i oferuje bezkompromisową specyfikację. Do tego oba modele mają nieco inne obudowy, więc dosłownie dla każdego coś miłego. A który z modeli Xiaomi 13 wybrać? Musicie sami zdecydować, bo sam najchętniej wybrałbym… oba.