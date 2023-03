Najmłodszy członek flagowej serii w promocji na Dzień Kobiet. Kup Xiaomi 13 Lite i odzyskaj część pieniędzy

Lekki, zgrabny i cieszący oko – oto Xiaomi 13 Lite

Najmłodszy członek flagowej serii to bardzo lekki smartfon, wazy bowiem 171 gramów i ma zaledwie 7,23 mm grubości. Obudowa jest delikatnie zaokrąglona, by wygodniej trzymało się go w dłoni. Ta lekkość niech was jednak nie zwiedzie, bo na pokładzie upchnięto naprawdę sporo. Dostajemy tutaj 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz częstotliwości próbkowania 240 Hz. Wyświetlacz wspiera zarówno Dolby Vision, jak i Dolby Atmos, co przekłada się na świetne wrażenia wizualne i dźwiękowe. Xiaomi zadbało też, by długi czas spędzony na przeglądaniu sieci czy oglądaniu nie męczył zanadto naszych oczu – za to odpowiadają tryby Sunlight i Reading.

Xiaomi 13 Lite napędza układ Snapdragon 7 Gen 1 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. To jedyny wariant dostępny na naszym rynku, ale raczej nikt nie powinien tutaj narzekać na brak miejsca na pliki. Za zasilanie odpowiada akumulator 4500 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. Wedle słów producenta, wystarczy zaledwie 40 minut, by naładować ogniwo do pełna.

W nowym modelu Xiaomi położyło duży nacisk na możliwości fotograficzne i to nie tylko jeśli chodzi o zestaw aparatów z tyłu. Lite będzie bowiem świetnym wyborem dla vlogerów, bo z przodu znalazły się dwie kamery (32 Mpix i 8 Mpix), które wspierane są przez wszechstronne funkcje oprogramowania. Dzięki dodatkowemu aparatowi 8 Mpix można uzyskać naturalnie wyglądające rozmycie tła – idealne przy autoportretach. Z tyłu znajdziemy natomiast 50-megapikselowy aparat główny obsługujący szeroki kąt (86°), 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (119°), a także 2-megapikselowy aparat makro.

Producent umieścił na pokładzie kilka funkcji, które powinny spodobać się internetowym twórcom. Mamy tu tryb vlog (dostępny zarówno w aparacie przednim, jak i tylnym), aplikację wideo umożliwiającą montaż materiału z wielu próbnych scen, teleprompter pozwalający na wyświetlanie na ekranie przesuwającego się tekstu co ułatwia nagrywanie wypowiedzi, a także funkcję Selfie Glow poprawiającą wygląd autoportretów.

Z dodatkowych informacji warto na koniec wspomnieć, że Xiaomi 13 Lite działa pod kontrolą MIUI 14, oferuje NFC, Bluetooth 5.2 oraz DualSIM i obsługę Wi-Fi 6. Smartfon dostępny jest w kolorach Lite Blue, Lite Pink i Black.

Ile kosztuje Xiaomi 13 Lite?

Xiaomi wyceniło nowy model na 2499 zł, jednak jeśli zdecydujecie się na zakup do 14 marca, możecie liczyć na zwrot 250 zł wydanych na telefon. By załapać się na promocję wystarczy zakupić urządzenie w określonym terminie, a następnie zarejestrować zakup na promocjexiaomi.pl/cashback13Lite (na to czas macie do 24 marca). I to wszystko, potem trzeba już tylko poczekać na pozytywną weryfikację zgłoszenia i zwrot środków na konto.