Xiaomi nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Ten telefon będzie lepszy i droższy niż Xiaomi 13 Pro

Nadchodzi Xiaomi 13 Ultra – wiemy o nim coraz więcej

W przypadku serii Xiaomi 12 trochę było zamieszania z tym modelem Ultra. Najpierw Xiaomi nie wprowadziło go razem z innymi smartfonami w grudniu 2021 roku, a potem wrzuciło go w podserię Xiaomi 12S. Wisienką na torcie okazał się natomiast fakt, że urządzenie zostało ograniczone tylko do Chin, a reszta świata mogła obejść się smakiem. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że w tym roku nie zobaczymy serii „S”, co może wskazywać, że kolejny Ultra pojawi się już bez zbędnych dopisków. Co jednak z jego globalną premierą? Tego na razie nie wiadomo.

Poznaliśmy natomiast kilka kolejnych szczegółów na temat specyfikacji nadchodzącego ultraflagowca. Wcześniejsze przecieki ujawniły nam wygląd etui ochronnego, które pokazało nam ogromną wyspę aparatu, która nie różni się zbytnio od tej, jaka znalazła się na pokładzie Xiaomi 12S Ultra. Pojawiło się też zdjęcie, na którym widać poczwórną konfigurację, na której czele znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX989 Type1). Obok niego mają znaleźć się trzy sensory Sony IMX858 (ultraszerokokątny, 3-krotny teleobiektyw portretowy i teleobiektyw peryskopowy). Ponadto mówi się, że główny aparat będzie miał zmienną przysłonę, a Xiaomi współpracowało z Leicą w celu opracowania nowych algorytmów poprawiających wydajność obrazu.

Jak można się spodziewać, sercem Xiaomi 13 Ultra będzie układ Snapdragon 8 Gen 2, czyli flagowy chipset firmy Qualcomm. Pojemność akumulatora pozostaje nieznana, ale ogniwo ma obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 90 W, co potwierdza baza certyfikacyjna 3C. W porównaniu z o wiele szybszymi technologiami, jakie prezentują producenci i jakie można już znaleźć w innych modelach, może wydawać się, że Xiaomi w tej kwestii nie oferuje zbyt wiele. Jednak lepiej postawić na sprawdzone rozwiązanie, a dodatkowo trudno powiedzieć, by 90 w to było wolne ładowanie. Warto jeszcze wspomnieć, że w modelu Ultra Xiaomi porzuci standard USB 2.0 dla USB-C i wymieni go na USB 3.X. Wpłynie to na zwiększenie szybkości przesyłu danych, co użytkownicy odczują zwłaszcza podczas przenoszenia dużej ilości plików.

Kiedy premiera Xiaomi 13 Ultra?

Dokładna data debiutu modelu Ultra nie jest jeszcze znana, ale mówi się, że w Chinach pojawi się on jeszcze przed końcem pierwszej połowy roku. Jeśli to prawda, najbliższe tygodnie powinny przynieść więcej informacji na jego temat.