Chińscy giganci łączą siły. Dzięki tej współpracy przesiadka na nowy smartfon będzie bajecznie prosta

Dzięki współpracy Xiaomi, Oppo i Vivo, migracja pomiędzy urządzeniami tych producentów będzie bajecznie prosta

Im więcej rzeczy trzymamy na swoim smartfonie, tym bardziej czasochłonne jest późniejsze przenoszenie ich na nowe urządzenie. Owszem, poszczególni producenci starają się to ułatwić, oferując przeróżne narzędzia, ale… no właśnie, zwykle są one skuteczne jedynie wtedy, gdy przesiadamy się na nowszy model tej samej firmy. Świetnym przykładem jest tutaj funkcja AirDrop, jednak to tylko na sprzętach Apple’a. Sprawy znacznie się komplikują, kiedy sięgamy po smartfona innego producenta, o zmianie całego systemu operacyjnego już nie wspominając.

Znajdziemy co prawda różne aplikacje – to dla Androidowców – ale i one nie są tak dobre, jakbyśmy tego chcieli i często działają niezbyt intuicyjnie, a nawet wymagają płatności, w celu odblokowania wszystkich funkcjonalności. Tak więc, choć kupno nowego smartfona to bardzo ekscytująca sprawa, to całkowite porzucenie starego urządzenia nie jest tak łatwe i bezproblemowe, jakbyśmy tego chcieli.

Xiaomi, Oppo i Vivo, trzech największych chińskich producentów smartfonów, postanowili coś w tej kwestii zrobić. Firmy nawiązały współpracę, której celem jest opracowanie rozwiązania ułatwiającego przenoszenie danych ze starych smartfonów na nowe telefony, niezależnie jaki model od tych trzech producentów wybierzemy. MIUI Xiaomi, ColorOS Oppo i OriginOS Vivo będą teraz obsługiwać migrację danych, w tym z aplikacji innych firm, do nowego smartfona.

Xiaomi niedawno dodało obsługę migracji danych aplikacji innych firm z telefonów vivo i OPPO, dzięki czemu nie musisz się martwić o zapisy rozmów podczas zmiany telefonu! – pisze Xiaomi na swoim Weibo.

Z łatwością będzie można przesyłać zdjęcia i kontakty, a także przenosić aplikacje innych firn oraz zgromadzone w nich dane. W ten sposób wszystko, co mamy na starym urządzeniu, znajdzie się też na nowym – dotyczy to także historii czatów czy personalnych ustawień między modelami Xiaomi, Vivo i Oppo. Warto tutaj wspomnieć, że migracja kontaktów czy zdjęć pomiędzy smartfonami Oppo i Vivo była już możliwa wcześniej, a to dlatego, że są to marki (wraz z Oppo i Realme) należące do BBK Electronics, które już w 2020 roku wraz z Samsungiem opracowało nowy protokół przesyłania plików. „Peer-to-Peer Transmission Alliance” działa podobnie do funkcji AirDrop od Apple’a, więc do przesyłania niektórych plików nie potrzeba aplikacji firm trzecich.

Teraz będzie można korzystać z tego także przenosząc się ze smartfona Vivo czy Oppo na model od Xiaomi i odwrotnie. Rozwiązanie ma niedługo zostać wprowadzone na światowy rynek, ale na razie funkcja jest dostępna jedynie w Chinach.