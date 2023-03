Xiaomi idzie w ślady konkurencji. Smart Band 8 przejdzie metamorfozę

Odkąd w 2014 roku Xiaomi zaprezentowało pierwszego Smart Banda, wiele się zmieniło, bo opaska wciąż jest rozwijana i udoskonalana, dostając coraz więcej funkcjonalności. Jednocześnie Xiaomi trzyma się z grubsza tego samego projektu, czyli pigułkowatego kształtu urządzenia połączonego z jednoczęściową, wymienną opaską. Całość oferowana jest za przystępną cenę, dlatego właśnie – w połączeniu z całą masą funkcji – Smart Bandy od Xiaomi są tak popularne. Oczywiście, to wcale nie oznacza, że zmiany w konstrukcji nie są mile widziane. Odświeżanie projektu, zwłaszcza po tylu latach, to coś dobrego, o ile robione jest to z głową.

Xiaomi Smart Band 8 będzie jeszcze bardziej użyteczny

Kolejna generacja sportowej opaski od Xiaomi pojawiła się w koreańskim urzędzie certyfikacyjnym NRRA i dzięki temu dostaliśmy możliwość zerknięcia na zdjęcia przedstawiające nadchodzące urządzenie. Nie martwcie się, konstrukcja w kształcie pigułki pozostanie niezmienna, ale producent postanowił zerwać z jednoczęściowym paskiem. Jak możecie zobaczyć poniżej, Smart Band 8 dostanie już dwuczęściowy, odłączany pasek na wzór modeli od innych producentów.

Elementy paska będziemy więc przyczepiać bezpośrednio do „pigułki”, a nie tak jak było to do tej pory, umieszczać ją specjalnym gnieździe w pasku. Taka zmiana da przede wszystkim możliwość łatwiejszego czyszczenia i większą wygodę. Ponadto użytkownicy dostaną jeszcze więcej opcji personalizacji swojej sportowej opaski, co zawsze jest na plus.

Co do samego urządzenia, podobnie jak w poprzednich generacjach mamy na spodzie czujniki monitorowania zdrowia i port ładowania. Przyglądając się jednak bliżej, można zauważyć, że czujnik jest nieco inny niż u poprzednika, co może wskazywać na jakieś ulepszenia, choć na razie nie wiadomo na jakie. Można tylko snuć przypuszczenia, że skoro Xiaomi zdecydowało się na zmiany konstrukcyjne, to idzie za tym coś jeszcze.

NRRA nie ujawnia zbyt wielu szczegółów specyfikacji, wspomina jedynie, że opaska Xiaomi Smart Band 8 będzie obsługiwał łączność Bluetooth 5.1 i zostanie wyposażona w akumulator 3,87 V. To jednak dopiero początek przecieków. Xiaomi zdążyło już certyfikować swoją nową opaskę w wielu urzędach na całym świecie, co jasno wskazuje nie tylko na globalną premierę, ale i na to, że ta nastąpi dość rychło. Kiedy dokładnie tego jeszcze nie wiemy, ale niektóre źródła wskazują na przełom kwietnia i maja, a jeśli tak, to wkrótce z pewnością usłyszymy znów o Xiaomi Smart Band 8.