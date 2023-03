Z 229-15 to obiekt, którego nie zrozumiesz, bez względu na długość rozmyślań. Astronomowie dali za wygraną

Z 229-15, bo o tym kosmicznym gagatku mowa, znajduje się około 390 milionów lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy zdążyli już uznać ten obiekt za jedną z galaktyk aktywnych, kwazara, a nawet galaktykę Seyferta. Nowe odpowiedzi dotyczące faktycznej tożsamości Z 229-15 są natomiast nieco mylące.

Naukowcy nie są bowiem w stanie przypisać tego obiektu do jednej kategorii. Wynika to z faktu, iż można go dopasować do kilku jednocześnie i nie będzie to niezgodne z przyjętymi zasadami. Dlaczego w tym przypadku mówimy o trzech obiektach jednocześnie? Klucz do rozwiązania zagadki tkwi w czarnych dziurach i ich aktywności.

Gdy te potężne grawitacyjnie monstra pochłaniają materię, zostaje ona podgrzana. Dzieje się tak na skutek tarcia, które generuje ogromne ilości energii. W takich okolicznościach możemy mówić o istnieniu galaktyki aktywnej. Z 229-15 spełnia ten warunek, ponieważ w jej centrum można dostrzec stosunkowo wysoką jasność.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, iż odpowiednio jasne źródła są uznawane za kwazary (wymogiem jest to, by były one jaśniejsze od pozostałych obszarów galaktyki), wtedy mówimy o właśnie o kwazarze. Zazwyczaj takie obiekty są odległe i mają punktowy charakter. Z 9229-15 znajduje się z kolei w stosunkowo niewielkiej odległości od Ziemi. Układanka jest więc częściowo dopasowana, ale nie w pełni.

Klasyfikacja Z 229-15 jest utrudniona, ponieważ obiekt ten wpisuje się w trzy różne definicje

Gdybyście sądzili, że zabawa w typowanie, z czym dokładnie mają do czynienia naukowcy się skończyła, to niestety jesteście w błędzie. W gronie kandydatów wymienia się bowiem również tzw. galaktykę Seyferta. Jądro takowej powinno cechować się relatywnie wysoką jasnością, przy jednoczesnym zachowaniu widoczności całej galaktyki. Jak jest w przypadku Z 9229-15? Astronomowie dostrzegają obrzeża galaktyki z jej jasnymi ramionami spiralnymi.

Mówimy więc o obiekcie wpisującym się w trzy definicje jednocześnie. Gdyby na egzaminie zadać pytanie o to, czym jest Z 9229-15, to mielibyśmy do czynienia z zadaniem wielokrotnego wyboru. Jest to w końcu nie tylko kwazar, ale również galaktyka aktywna i galaktyka Seyferta. A może wszystkie te obiekty jednocześnie, bądź tak naprawdę żaden z nich? Można odnieść wrażenie, że Z 9229-15 ma zaskakująco wiele wspólnego z nagrodzonym siedmioma Oscarami filmem Wszystko wszędzie naraz.