T-Mobile znów rozdaje gigabajty. 4800 GB ekstra przez rok w ofercie na kartę

T-Mobile ruszył z nową ofertą, w ramach której można zyskać 4800 GB ekstra

Obecnie korzystając ze smartfona, posiadanie dużej paczki internetu jest koniecznością. Streaming, komunikatory, gry i aplikacje, wszystko to zjada gigabajty. Dlatego wybierając ofertę szukamy operatora, który daje najwięcej. Jeśli więc interesują was opcja na kartę, zerknijcie na to, co przygotował T-Mobile.

By klienci się nie ograniczali, Magentowy operator daje im możliwość włączenia w aplikacji „Mój T‑Mobile” promocji „Rok Internetu”. Tutaj należy tylko pamiętać, że jest on dostępny przy ofercie cyklicznej „GO! L” w taryfie GO! za 45 zł co 30 dni. W chwili aktywacji promocji już dostajemy 400 GB. Następnie przez kolejne 12 miesięcy, gdy oferta będzie odnawiana, klient dostawać będzie kolejne 400 GB. To oczywiście nie wszystko, bo w ramach „GO! L” dostajemy też nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 30 GB i dodatkowe 30 GB po doładowaniu za 45 zł.

Jeśli jednak nie potrzebujecie aż tak dużo internetu i nie chcecie wydawać co miesiąc 45 zł, możecie wybrać też ofertę cykliczną GO! M za 35 zł co 30 dni lub GO! M+UA za 40 zł co 30 dni z pakietem 1500 minut do Ukrainy. Tui wszystko zależy, czego potrzebujecie. W obu przypadkach aktywując ofertę „Rok Internetu”, zyskacie aż 2400 GB ekstra przez 365 dni. Dodatkowo nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, paczkę 20 GB oraz 20 GB po doładowaniu odpowiednio za 35 zł lub 40 zł w dowolnym kanale, a także przy odnowieniu oferty, co miesiąc 200 GB w ramach promocji „Rok Internetu”.

Warto też przypomnieć, że teraz korzystanie z oferty na kartę w T-Mobile jest łatwiejsze niż dotychczas

W celu rejestracji nowego numeru nie trzeba nigdzie chodzić, bo można to zrobić samemu z poziomu aplikacji „Mój T-Mobile”. To oszczędność czasu i wielka wygoda. Jak to zrobić?