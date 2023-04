Duża zmiana na Allegro. Już nie będzie tak łatwo zapłacić z opóźnieniem

W 2021 roku Allegro wprowadziło usługę Allegro Pay. System płatności odroczonych pozawala na odsunięcie w czasie konieczności zapłaty za zakupy. Standardowo jest to 30 dni od momentu zakupu, ale jest też opcja rozłożenia płatności na raty, choć w tym drugim przypadku trzeba pamiętać, że mogą pojawić się dodatkowe koszty, w zależności od tego, na ile części podzielimy spłatę. Dostęp do usługi jest natomiast bardzo prosty, bo wystarczy wypełnić wniosek, a potem poczekać na aktywację i przyznanie limitu. Ten z kolei rośnie wraz z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem tej metody płatności.

O tym, jak bardzo popularne Allegro Pay jest wśród klientów platformy, świadczy fakt, że wystarczył rok, by przekroczyć liczbę miliona użytkowników korzystających z tej metody płatności. Natomiast tylko w samym III kwartale ubiegłego roku wartość udzielonych w ten sposób pożyczek wyniosła 1,4 mld złotych. Wszystko dzięki wygodzie i prostocie tego rozwiązania. Jednak taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie.

Klienci Allegro Pay, szykujcie się na poważne zmiany

18 maja 2023 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Wprowadzone przez nią zmiany w prawie dotyczą m.in. przepisów o ocenie zdolności kredytowej oraz przekazywania informacji o zobowiązaniach kredytowych do zewnętrznych baz. Do nowych przepisów musi też dostosować się Allegro, o czym serwis zaczął już informować swoich klientów.

Wraz z wejściem w życie ustawy, również Allegro Pay zostanie obwarowane dodatkowymi zasadami. Odroczone płatności nie będą już takie łatwe, bo platforma będzie musiała przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji z baz zewnętrznych, tj. Biura Informacji Kredytowej (BIK) lub Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Do tych organów będą też przekazywane informacje o każdej umowie kredytowej zawartej od 18 maja 2023 roku.

Trzeba więc przygotować się na to, że podczas zakupów odroczonych za pośrednictwem Allegro Pay będziemy proszeni o wyrażenie zgody na weryfikację w bazach zewnętrznych. Odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony podczas zakupów na Allegro, gdy jako metodę płatności wybierzemy opcję Allegro Pay. Trzeba też pamiętać, że obecny limit przyznany przez platformę może ulec zmianie po ocenie naszej zdolności kredytowej. Natomiast jeśli nie wyrazimy zgody na weryfikację – nie będzie można dokonać oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie płatność odroczona zostanie odrzucona.

Dotyczy to oczywiście zakupów dokonywanych po 18 maja bieżącego roku i ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Do tego czasu można więc kupować swobodnie, bez obaw o weryfikację naszej zdolności kredytowej. Później już tak łatwo nie będzie. Zmiany dotyczyć będą też innych podobnych usług zewnętrznych, takich jak np. PayPo. W regulaminie tej usługi można już znaleźć odpowiedni zapis o weryfikacji zdolności kredytowej, która jest niezbędna do korzystania z PayPo.