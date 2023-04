Wystarczyło 5 minut, by AyaNeo Air Plus stała się hitem. Steam Deck w końcu będzie miał prawdziwego rywala w rozsądnej cenie

Jeszcze w styczniu firma AyaNeo zapowiedziała kolejną wersję swojej przenośnej konsoli do gier o nazwie Air Plus. Nie jest to jeszcze następna generacja tego urządzenia, ale i tak firma obiecała duże ulepszenia w zakresie płynności rozgrywki. Widać, że producent posłuchał tego, co do powiedzenia mieli klienci, bo nowy model może pochwalić się większym ekranem, lepszą wydajnością i wytrzymalszym akumulatorem w porównaniu z AyaNeo Air. Zwłaszcza ta ostatnia kwestia to ogromny plus, bo pomimo świetnych recenzji modelu Air, żywotność akumulatora pozostawiała tam naprawdę wiele do życzenia.

AyaNeo Air Plus dostępny jest w trzech różnych wariantach, a każdy z nich wykorzystuje inny procesor

Oprócz wykorzystanych procesorów, poszczególne warianty AyaNeo Air Plus łączy bardzo wiele. Wyposażone zostały w 6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Panel cechuje 120% gama kolorów sRGB, 85% gama kolorów DCI-P3 i jasność na poziomie 400 nitów. Każda wersja podręcznego komputera do gier posiada dwa porty USB4, gniazdo słuchawkowe oraz czytnik kart microSD obsługujący transfer danych z prędkością do 100MB/s. Ponadto AyaNeo Air Plus jest zasilany akumulatorem 46,2 Wh obsługującym szybkie ładowanie z mocą 65 W. Posiada wentylator do aktywnego chłodzenia, obsługuje WiFi 6 i Bluetooth 5.2 oraz ma czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania. Na pokładzie nie zbrakło też wbudowanego kontrolera z czujnikami Halla i przyciskami wyzwalającymi Halla, głośników stereo oraz dwóch mikrofonów.

Jak już wspomnieliśmy, dostępne są trzy warianty tej konsoli i w zależności od tego, jakiej wydajności potrzebujemy, taki wariant możemy wybrać. Najniżej znalazły się modele napędzane przez Intel i3 1215U, wyższa półka sięgnęła po AMD Ryzen 5 7520U, natomiast najbardziej wydajny wariant napędzany jest przez AMD Ryzen 7 6800U. W tej wersji AyaNeo Air Plus jest zdecydowanie potężniejszy niż Steam Deck. Wersje Intel i Mendocino obsługują do 16 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci, podczas gdy wersja Ryzen 7 6800U ma 32 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci. Warto jeszcze wspomnieć, że Air Plus będzie również oferować regularne aktualizacji dla każdego modelu z serii.

Kampania na platformie crowdfundingowej IndieGoGo okazała się prawdziwym sukcesem, bo wystarczyło zaledwie kilka minut, by uzyskać pożądaną kwotę. Wysyłka pierwszych modeli ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu, choć to też zależy od wybranego wariantu.

Niestety, AyaNeo nie udało się spełnić wcześniejszych obietnic, bo podczas pierwszych zapowiedzi w ubiegłym roku mowa była o cenie początkowej poniżej 300 dolarów za najbardziej podstawową konfigurację. Tego osiągnąć się nie udało. Ile więc trzeba zapłacić za AyaNeo Air Plus zwłaszcza w tej najwydajniejszej i najbardziej zaawansowanej wersji? Dużo, dużo więcej.

W przedsprzedaży ceny zaczynają się od 549 dolarów za wariant z procesorem Ryzen 3 7320U w wersji 8/128 GB. Za wersję napędzaną przez Intel i3 1215U zapłacimy od 599 dolarów (8 GB RAM +128 GB), natomiast ceny Ryzen 7 6800U zaczynają się od 889 dolarów za wariant 16 GB + 512 GB, aż do 1289 dolarów za opcję z 32 GB RAM i 2 TB. Warto jeszcze wspomnieć, że AyaNeo przygotowała zaawansowaną wersję Air Plus z Ryzen 7 6800U – te modele są cięższe i obsługują szybszą pamięć RAM LPDDR5-6400. Pozostała specyfikacja pozostaje bez zmian. Powyższe ceny obowiązują tylko w przedsprzedaży, ceny regularne będą już nieco wyższe.