Cyfrowy Polsat odda ci pieniądze. Koniec wciskania niechcianych usług

Cyfrowy Polsat musi zapłacić za błędy. Usługi dodatkowe znów pod lupą UOKiK

W skład większości ofert promocyjnych Cyfrowego Polsatu wchodziły dwie usługi – program antywirusowy „Ochrona Internetu” oraz usługa odtwarzania materiałów audiowizualnych na różnych urządzeniach – „Serwis IPLA 3 z 3”. W tym przypadku trudno mówić o usługach dodatkowych, bo podczas zawierania umowy klienci nie mogli z nich zrezygnować, możliwe było to dopiero po zawarciu umowy, samemu pamiętając, by zrobić to przed zakończeniem okresu promocyjnego. A z tym doskonale wiemy, jak jest – człowiek często zapomina i po paru miesiącach ma bardzo nieprzyjemną niespodziankę, gdy patrzy na przysłaną fakturę.

Konsumenci powinni mieć rzeczywistą możliwość wyboru i oceny, czy dana usługa jest im potrzebna i czy chcą ponosić koszty związane z jej uruchomieniem. Opłaty wykraczające poza uzgodnione świadczenie główne, w przypadku Cyfrowego Polsatu poza abonament za usługę dostępu do internetu, muszą zostać przez konsumentów jasno i wyraźnie zaakceptowane najpóźniej w chwili zawierania umowy – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W rezultacie Cyfrowy Polsat nie pytał o zgodę, a praktycznie zmuszał klientów do tych usług, nie dając im opcji rezygnacji z nich podczas zawierania nowej umowy. Właśnie takie działanie przykuło uwagę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo jest to niezgodne z prawem. Do aktywacji jakichkolwiek usług dodatkowych, które wiążą się z opłatami, potrzebna jest wyraźna zgoda klienta, a takowej w tym przypadku nie było. Wynika to z art. 10 ustawy o prawach konsumenta.

Zgodnie z decyzją UOKiK:

Konsumentom przysługuje rekompensata w zakresie trzech pierwszych faktur zawierających opłaty za aktywowane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe, o ile zrezygnowali z nich przed otrzymaniem czwartej takiej faktury. Ponadto Spółka ponownie rozpatrzy i uwzględni w całości złożone dotychczas reklamacje. Zobowiązanie Cyfrowego Polsatu dotyczy zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, więc realizacja zobowiązania nałożonego na Cyfrowy Polsat ruszy dopiero po jej uprawomocnieniu się. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy UOKiK karze operatorów za podobne postępki. W ostatnich latach wydano już decyzje dotyczące spółek UPC, Netia, P4 oraz Orange Polska, a wszystkie sprawy dotyczyły usług dodatkowych aktywowanych bez wyraźnej zgody klientów. Obecnie prowadzone jest również postępowanie dotyczące Vectry. Może kolejna taka decyzja w końcu połozy kres podobnym praktykom.