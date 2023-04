Aventon ulepsza klasyka. Co zyskał elektryczny rower Pace 500.3?

Elektryczny rower Pace 500.3 już tu jest i oferuje jeszcze więcej, niż poprzednicy

Podobnie jak poprzednicy, tak Aventon Pace 500.3 został stworzony z myślą o jeździe po utwardzonych, dobrze utrzymanych drogach, oferując pełen zestaw komponentów, które przydają się zwłaszcza podczas np. jazdy do pracy lub na zakupy. Mowa o solidnych metalowych błotnikach z dodatkowym wsparciem na tyle oraz bagażniku tylnym, który może przyjąć kilkunastokilogramowy ładunek. To, co od razu rzuci się w oczy osobom, kojarzącym elektryczny rower Pace 500, to zdecydowanie samo wrażenie odświeżenia, a nie rewolucji projektu. Nowy wariant względem Pace 500.2 różni się przede wszystkim dwoma dodatkami – czujnikiem momentu obrotowego oraz rozbudowanym sterownikiem, zyskującym więcej funkcji po sparowaniu z aplikacją na smartfony.

Oznacza to dalszą obecność tej samej ramy z aluminium 6061, która ma w dolnej rurze mechanizm, umożliwiający wyjęcie bardziej pojemnego względem poprzedniego modelu, bo 614-Wh akumulatora i naładowanie go w mieszkaniu po przejechaniu maksymalnie 100 km. Ten magazyn energii zasila 500-watowy elektryczny silnik w tylnej piaście, który zapewnia albo wsparcie pedałowania do prędkości 45 km/h, albo napęd “na zawołanie”, dzięki obecności dźwigni przepustnicy na kierownicy, choć wtedy można liczyć na maksymalną prędkość 32 km/h. Nie możemy jednocześnie zapominać o wspomnianym czujniku momentu obrotowego, bo ten dodatek w Avanton Pace 500.3 całkowicie odmienia kulturę pracy i responsywność elektrycznego układu napędowego.

Aventon Pace 500.3 na rynku wyróżnia czujnik momentu obrotowego, a więc urządzenie, które mierzy siłę pedałowania, pozwalając sterownikowi silnika lepiej dostosowywać wspomaganie silnika. Dzięki temu jazda staje się bardziej płynna i naturalna, a akumulator jest wykorzystywany bardziej efektywnie, co jest jedną z najważniejszych cech tego e-bike. W gruncie rzeczy czujnik momentu obrotowego nie jest zbyt często spotykany w rowerach elektrycznych w tym przedziale cenowym, co daje Pace 500.3 przewagę na rynku.

Poza tym Pace 500.3 oferuje układ napędowy na bazie łańcucha i 8-biegowej przerzutki tylnej Shimano Altius, która wraz z czterema trybami jazdy zapewnia wiele opcji dostosowania prędkości pedałowania i kadencji. Jego hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają niezawodną i wysoką siłę hamowania w każdych warunkach pogodowych, a opony o wymiarach 27,5 x 2,1 cala gwarantują płynną i stabilną jazdę na różnych terenach. Wyróżnia go również dodatek zintegrowanych świateł z funkcją kierunkowskazów oraz kolorowego wyświetlacza LCD, który pokazuje prędkość, żywotność akumulatora czy poziom wspomagania pedałowania, a po sparowaniu ze smartfonem i dedykowaną aplikacją, zyskuje jeszcze więcej funkcji.

Wszystko to w cenie 1699 dolarów bez względu na wybór ramy (step over lub step-through) oraz jej rozmiaru (regular, large). Producent zapewnia też 2-letnią gwarancję i sporo opcjonalnych akcesoriów do kupienia, a to dlatego, że wspomniany bagażnik czy błotniki to opcjonalny dodatek. Na szczęście na obecności podpórki producent nie przyoszczędził, ale w Europie o bezpośrednim zakupie tego elektrycznego roweru nawet nie myślcie, bo Aventon ogranicza swoje dostawy do klientów w USA. Ulepszeń względem Pace 500.2 jest jednak na tyle dużo, że nowy model z pewnością powinien przyciągnąć waszą uwagę.