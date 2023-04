Oto Garmin Instinct 2X Solar. Jest gotowy na wszystko, a o ładowaniu po prostu zapomnisz

Ogłoszone dzisiaj Garmin Instinct 2X Solar i 2X Solar Tactical Edition to smartwatche do zadań specjalnych

Jak już wspomnieliśmy, oba przedstawione przez producenta modele są zgodne z amerykańskim standardem wojskowym MIL-STD-810 oraz zapewniają użytkownikowi znane narzędzia do śledzenia zdrowia i kondycji. Wszystko to zostało zamknięte w 50-milimetrowej polimerowej obudowie z wyświetlaczem, który zasilany może być na dwa sposoby. Mamy tu oczywiście standardowy akumulator, ale on schodzi na dalszy plan, bo główną rolę gra tutaj wzmocniony chemicznie panel słoneczny. Jak twierdzi producent, jest on w stanie dostarczyć aż o 50% więcej energii niż ten na pokładzie Instinct 2 Solar w standardowym rozmiarze. Dzięki temu rozwiązaniu czas pracy nowych smartwatchy jest w zasadzie nieograniczony.

Garmin Instinct 2X Solar

Instinct 2X Solar wyposażono w zintegrowaną latarkę LED ze światłem o zmiennej intensywności, z możliwością wyboru światła białego lub czerwonego, a także z bardzo przydatnym trybem stroboskopowym, który dopasowuje światło do rytmu biegu, zmieniając też kolor z białego na czerwony. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza gdy chcemy ćwiczyć po zmroku, bo nie tylko będziemy mogli bez przeszkód widzieć drogę przed sobą, ale również będziemy doskonale widoczni dla otoczenia.

Garmin Instinct 2X

Garmin w swoim nowym zegarku Instinct 2X Solar oferuje wbudowane aplikacje sportowe do biegania, jazdy na rowerze, pływania, treningu siłowego i innych aktywności, wraz z danymi pułapu tlenowego i innymi funkcjami treningowymi. Warto wspomnieć, że ten model jest jednocześnie pierwszym zegarkiem, który oferuje aktywność do biegu z przeszkodami (OCR), uwzględniając w tym trybie segmenty biegowe oraz różnego rodzaju przeszkody.

Garmin Instinct 2X

Jest też oczywiście wielopasmowa technologia GNSS, 3-osiowy kompas, barometr oraz wysokościomierz barometryczny – te funkcje ułatwiają nawigację nawet w najbardziej wymagających warunkach. A dla tych, którzy lubią nowe trasy, jest funkcja Tracback, która pomaga odtworzyć wcześniej przebytą trasę i znaleźć drogę do punktu początkowego. Oczywiście nie zabrakło tutaj funkcji nastawionych na zdrowie. Instinct 2X Solar oferuje całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, dokonując pomiaru tętna, monitorując sen i oddech, a także saturację krwi.

Drugi z nowych modeli, czyli Instinct 2X Solar – Tactical Edition został wzbogacony o funkcje, które przydadzą się podczas operacji taktycznych. Znajdziemy więc tutaj Jumpmaster, czyli funkcję przeznaczoną wyłącznie dla doświadczonych spadochroniarzy, wbudowane taktyczne profile aktywności, projekcję punktów orientacyjnych, dane GPS w dwóch formatach oraz kompatybilność z noktowizorem. Jest również tryb ukrycia, w którym blokowane jest udostępnianie pozycji GPS – lokalizacja wyświetlana będzie na tarczy zegarka, ale nie zostanie zapisana w pamięci urządzenia ani nie będzie nigdzie udostępniana – oraz wyłączona zostaje komunikacja bezprzewodowa. Dla łatwiejszego poruszania się w nocy Garmin zmienił też kolory w latarce LED. Oprócz białego światła dostępne jest też zielone, która wspomaga naturalną zdolność widzenia w nocy.

Instinct 2X Solar

Niezależnie od wybranego modeli, użytkownicy dostaną dostęp do najpopularniejszych narzędzi treningowych firmy Garmin, raportów gotowości szkoleniowej oraz raportów porannych, a także dostęp do systemu płatności zbliżeniowych GarminPay – w tym przypadku należy tylko pamiętać, by przed zakupem sprawdzić, czy nasz bank obsługuje takie płatności.

Garmin Instinct 2X Solar jest dostępny w kolorach Flame Red, Graphite, Moss i Whitestone w cenie 2149 zł. Instinct 2X Solar Tactical Edition pojawia się w kamuflażu i w czarnej wersji kolorystycznej, a jego koszt wyniesie 2399 zł.