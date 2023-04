Hackathon#Szczecin w służbie niepełnosprawnym. Pomóż innym i wygraj atrakcyjne nagrody

Uczestnicy wyzwania będą musieli przedstawić rozwiązanie, które zaktywizuje osoby zmagające się na co dzień z różnymi ograniczeniami ze względu na swoje niepełnosprawności. Skąd wziął się pomysł na takie wyzwanie?

Organizatorami wydarzenia są firmy, które każdego dnia przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi z niedosłuchem. Produkują sprzęt medyczny oraz diagnostyczny, dzięki któremu kontakt i komunikowanie się z otaczającym światem, staje się dla osób z ubytkiem słuchu łatwiejsze. Chcemy pomagać i robimy to dobrze, dlaczego więc nie przenieść tej idei na działanie na rzecz szerszej grupy potrzebujących? Liczymy na to, że uczestnicy hackathonu podejmą nasze wyzwanie

Organizatorzy nie wprowadzają ograniczeń, jeśli chodzi o technologie, język programowania, czy same propozycje sposobów aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jury dokona oceny zaprezentowanych projektów według określonych kryteriów.

Jurorzy mają możliwość przyznania ocen poszczególnym zespołom czy projektom. Każde z zaprezentowanych na koniec wydarzenia rozwiązań może otrzymać od 0 do 5 punktów w kilku kategoriach. Założyliśmy, że będą to: innowacyjność, możliwość praktycznego zastosowania, wartość wdrożeniowa, integralność oraz kompletność

Choć celem wydarzenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami, to autorzy najlepszych propozycji mają szansę na atrakcyjne nagrody finansowe. Najlepszy projekt wygra 15000 zł (brutto). Twórcy dwóch kolejnych propozycji z najwyższą punktacją opuszczą Hackathon #Szczecin z wygranymi rzędu 5000 zł (brutto).

Zapraszamy do udziału w hackathonie ludzi kreatywnych, z pasją do najnowszych technologii i tworzenia przyszłościowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że uczestnikami będą ludzie, którzy wierzą, że jest wiele sposobów na to, by pomagać potrzebującym

– podkreśla Joanna Świst, koordynatorkaEmployer Brandingu w DGS Diagnostics.