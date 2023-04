Futurystyczne słuchawki Huawei FreeBuds 5 wkraczają na polski rynek. Nie obyło się bez promocji na start

Huawei FreeBuds 5 przykuwają wzrok. Wyglądają jak żywcem wyjęte z filmu science-fiction

Nowe słuchawki od Huawei będą z pewnością doskonałym wyborem, jeśli szukacie modelu cechującego się niecodziennym wyglądem. Opływowy, futurystyczny kształt z pewnością będzie przyciągał spojrzenia, bo takich słuchawek nie da się pomylić z innymi. Przy tym producent zapewnia, że unikalny design idzie w połączeniu z komfortem użytkowania – słuchawki dostosowują się do niemal każdego ucha, dostarczając świetnej jakości wrażenia dźwiękowe. Słuchawki zamknięto w lekkim, komfortowym etui o zaokrąglonym kształcie, które bez problemu zmieścimy w kieszeni.

Jednak wygląd nie jest najważniejszy, bo przede wszystkim interesuje nas to, co mają do zaoferowania. Huawei reklamuje FreeBuds 5 technologią kodowania dźwięku LDAC i certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Takie udoskonalenia i transmisja przekładają się na czysty i bogaty w szczegóły dźwięk. Nowy model zapewnia też wyrazisty i soczysty bas do 16 Hz, za co odpowiada dynamiczny przetwornik z podwójnym obwodem magnetycznym oraz zoptymalizowana, autorska konstrukcja. Ponadto słuchawki wyposażono w adaptacyjny korektor EQ, który automatycznie dostosuje dźwięk w oparciu o szczelność i dopasowanie do kanału słuchowego. Nie zabrakło tu również zdolności płynnej regulacji pasm dźwięku w zakresie od 100 Hz do 2 kHz, a to wszystko w ciągu zaledwie 2 sekund.

Huawei postarał się też, by wydłużyć czas pracy w nowych FreeBuds. Słuchawki mają zapewnić nawet 30 godzin słuchania muzyki i rozmów głosowych bez włączonego ANC. Po uruchomieniu aktywnej redukcji szumów ten czas spada do 20 godzin. Oczywiście przy użyciu etui ładującego. Akumulator w słuchawkach pozwala z kolei na 3,5 do 5 godzin pracy – z i bez ANC. Huawei podkreśla, że już 5 minut ładowania wystarczy na dwie godziny użytkowania, natomiast pełne ładowanie trwa zaledwie 20 minut. Dzięki temu przerwy w słuchaniu muzyki będą naprawdę krótki.

Warto wspomnieć, że FreeBuds 5 mogą być połączone z dwoma urządzeniami, np. z telefonem i laptopem, więc podczas pracy bez przeszkód możemy odebrać połączenie, bez konieczności rozłączania połączenia z komputerem. Słuchawki cechują się stopniem ochrony IPX4, można z nich korzystać także podczas deszczu lub wyjątkowo intensywnego treningu. Są również odporne na pył. Na pokładzie nie zabrakło też interaktywnych funkcji, takich jak znalezienie słuchawek, wykrywanie ich noszenia, dopasowywanie wkładek dokanałowych, czy wreszcie regularna aktualizacja ich oprogramowania.

Ile kosztują FreeBuds 5?

W Polsce za nowe słuchawki Huawei zapłacimy 699 zł. FreeBuds 5 dostępne są u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Na Huawei.pl nie zabrakło również atrakcyjnej promocji na start, która potrwa od 17 do 30 kwietnia. Klienci sklepu internetowego otrzymają etui zabezpieczające w prezencie oraz usługę uprawniającą do zniżki 50% przy zakupie nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej. Warto też pamiętać o 50-złotowej obniżce za zapisanie się do newslettera.