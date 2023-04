5G na smartfonach Huawei P60? Nic prostszego, wystarczy pewien gadżet

Choć w smartfonach Huawei znajdziemy najnowsze układy Qualcomm, są on pozbawione modemów 5G. Wszystko z powodu sankcji, które uniemożliwiają amerykańskim firmom sprzedaż najnowocześniejszych układów chińskiemu producentowi. Z tego właśnie powodu, już od lat, nie znajdziemy łączności 5G na pokładzie telefonów Huawei. Mimo tego, tak samo jak w przypadku poprzedniej serii P50, jest sposób na obejście tych zakazów i mogą dokonać tego sami klienci.

Wystarczy specjalna obudowa, by móc korzystać z 5G na smartfonach Huawei P60

Firma Soyealink zajmująca się produkcją obudów ochronnych, po raz kolejny stworzyła specjalne obudowy dla najnowszych modeli Huawei, które umożliwiają korzystanie z sieci 5G. Wszystko sprowadza się do karty eSIM z modemem 5G (wraz z podstawowym dwurdzeniowym procesorem do obsługi) zamontowanej w tej obudowie. Cała konfiguracja eSIM i obsługa modemu odbywa się z poziomu telefonu. Wystarczy obudowę odpowiednio założyć i postępować zgodnie z instrukcją. Po wszystkim, na pasku stanu wyświetli się nawet wskaźnik siły sygnału. Połączenie między smartfonem a etui odbywa się przy pomocy portu USB.

W ten sposób również obudowa jest ładowana. Warto też wiedzieć, że Soyealink pomyślało też o odpowiednim rozwiązaniu, jeśli chodzi o ładowanie samego smartfona. Obudowy nie trzeba zdejmować, bo została ona wyposażona w odpowiedni port USB-C (obsługujący szybkie ładowanie), przez który naładujemy również telefon, podłączymy słuchawki czy podłączymy urządzenie do komputera.

Po odpowiednim zainstalowaniu etui na modelach z serii Huawei P60, można zarządzać łącznością 5G za pomocą specjalnego narzędzia ekranowego. Z jego poziomu będzie można wyszukać sieci 5G z okolicy i jeśli operator to umożliwia, przełączyć się na tę lepszą. Na jakich sieciach działają obudowy Soyealink?

Wedle podanej listy są to:

NSA (niesamodzielna sieć 5G): B3+N41, B3+N78, B3+N79, B1+N78, B1+N41, B39+N41, B39+N79, B41+N79, B5+N78, B8+N78.

SA (samodzielna sieć 5G): N1, N3, N28, N41, N77, N78, N79.

W teorii więc, wedle podanych informacji, obudowa raczej nie będzie działać w Plusie, którego 2600 MHz to N38. U innych operatorów, na częstotliwościach z nadchodzącej aukcji 5G, obudowa powinna natomiast działać bezproblemowo.

Warto też wiedzieć, że (jak podkreśla producent) etui do komunikacji 5G przeszło bardziej rygorystyczne testy niż standardowa obudowa ochronna. Ma być odporne na skrajne temperatury i wysoką wilgotność. Będzie chroniło smartfon przed upadkiem czy innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zostało wykonane poliuretanu o fakturze przypominającej skórę, dostępny jest jedynie metaliczny szary. Ma 3,2 mm grubości i waży 53,5 g. Akurat kwestia wagi może niektórym osobom przeszkadzać, bo wraz z etui całe urządzenie będzie ważyć ponad 250 gramów, czyli ćwierć kilograma. Jest to jednak coś, co można przeboleć, jeśli łączność 5G jest dla nas istotna.