Mała-wielka zmiana na Instagramie. Mark Zuckerberg zapowiedział zniesienie głupiego ograniczenia

W ostatnim czasie na Instagrama trafiło sporo nowości i ta, którą właśnie ogłosiła Meta, może wydawać się na ich tle niewielka, ale jest za to bardzo potrzebna

Przeglądając posty na Instagramie zapewne nie raz spotkaliście się z ze wzmianką typu „link w bio” czy „link w opisie”. Twórcy, nie mogąc wklejać klikalnych linków w treści postów muszą umieszczać je w swoim biogramie i to właśnie tam odsyłani są ich obserwujący. Problem w tym, że taki link może być tylko jeden, przez co odnośniki ze starszych wpisów znikają, zastąpione przez nowe adresy. Oczywiście twórcy jakoś muszą sobie radzić, bo jak wiadomo – potrzeba matką wynalazków. Znalazły się więc inne sposoby na to, by móc na Instagramie umieszczać więcej linków, odsyłających do ich pozostałych social mediów lub innych witryn. Świetnym przykładem jest tutaj Linktree.

Instagram przez bardzo długi czas bronił się rękami i nogami przed możliwością dodawania większej liczby linków. Co, jeśli ktoś wpadłyby na pomysł dodania odnośnika do TikToka albo innego portalu? Lepiej było nie dawać im takiej sposobności, trzymając użytkowników w pewnego rodzaju zamknięciu wewnątrz własnej aplikacji. Nie jest jednak tak, że to Instagram jest tylko tym złym, bo TikTok robi podobnie, ograniczając możliwość dodawania klikalnych linków w biogramach do kont biznesowych. To popularna praktyka.

Meta stanęła prawdopodobnie przed wyborem – robić to samo, co aktualnie krytykowany TikTok, czy może okazać łaskę. Wybór tym razem padł na rozwiązanie, które użytkownikom się spodoba. Jak ogłosił Mark Zuckerberg, na Instagramie pojawia się możliwość dodawania aż pięciu linków w swojej biografii, dzięki którym twórcy będą mogli przekierować obserwujących do swoich innych social mediów, prowadzonych przez nich stron internetowych, marek czy zwykłych witryn, które ich zdaniem inni powinni odwiedzić. Tutaj nie będzie praktycznie żadnych ograniczeń (adres musi być zgodny z Wytycznymi dla społeczności i Warunkami korzystania z usługi, nie może więc prowadzić do szkodliwych czy naruszających regulamin treści), bo bez problemu można dać odnośnik do konta na TikToku czy YouTube. Osobno jest też opcja dodania linku do Facebooka.

Aby skorzystać z funkcji wystarczy wejść w opcję edycji profilu, a następnie przejść do sekcji „Linki”, gdzie pojawia się opcja „Dodaj link zewnętrzny”. Można też zmieniać kolejność, w jakiej odnośniki będą wyświetlane. Warto jednak pamiętać, że linki nie będą otwierały się w osobnym oknie przeglądarki, tylko w aplikacji Instagram. Jeśli więc będziemy chcieli przejść do przeglądarki, trzeba będzie kliknąć w menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybrać odpowiednią opcję. Dokładnie tak samo działa to na TikToku.