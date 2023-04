Po co iPhone’owi 15 dodatkowy przycisk? Nauczy się sztuczek, które smartfony z Androidem znają od lat

Duża zamieszania o przyciski w nadchodzących iPhone’ach 15 Pro. Tym razem chodzi o przycisk akcji, czyli zupełną nowość

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że Apple będzie chciał wymienić klasyczne fizyczne przyciski na te pojemnościowe, w stylu przycisku Home w dawnych modelach. Rozwiązanie miałoby przynieść wiele korzyści, ale z ostatnich doniesień wynika, że nie przyniesie, bo gigant z Cupertino jednak nie zdecyduje się na wprowadzenie tej zmiany w tegorocznej serii. Choć ostatnio mówiło się, że Apple jednak rezygnuje z tego pomysłu, to najwyraźniej były to błędne informacje. A przynajmniej tak wynika z przecieku, skupiającego się na zupełnie nowym przycisku w iPhone’ach 15 Pro.

Nowe modele Pro mają zostać wyposażone w przycisk akcji, jednak nie dodatkowo, a w zamian obecnego, kultowego elementu, jakim jest przełącznik trybu cichego. To może nie spodobać się wielu osobom, choć być może funkcjonalności, jakie przyniesie ze sobą tzw. Action Button trochę to zrekompensują. Przeciek wskazuje bowiem, że będzie on przyciskiem multifunkcyjnym, dając użytkownikom szereg możliwości dostosowania, pozwalając na przypisanie mu różnych akcji, w zależności od potrzeb. Jedną z jego podstawowych funkcji będzie wyłączanie i wymuszanie ponownego uruchomienia smartfona. W tym celu Apple opracowuje podobno specjalny układ, który pozwoli przyciskowi działać nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone i rozładowywane, dostarczając odpowiednią ilość energii wymaganej do pracy.

Przycisk akcji będzie przyciskiem pojemnościowym. Jak już wspomniałam, trochę kłóci się to z poprzednimi doniesieniami, choć moim zdaniem może być też inne wytłumaczenie. Skoro ma on zastąpić przełącznik trybu cichego, to możliwe, że Apple zdecyduje się wprowadzić go obok fizycznych przycisków, które miałyby jeszcze pozostać z modelami Pro przynajmniej do przyszłego roku. To oczywiście tylko moje domysły. Tak czy inaczej, wedle przecieku, przycisk akcji będzie reagować na różne rodzaje dotyku. Ma być też konfigurowalny, coś na wzór przycisku akcji w Apple Watch Ultra.

W podstawowym ustawieniu, lekkie naciśnięcie ma automatycznie ustawiać ostrość w aparacie, a gdy naciśniemy nowy przycisk mocniej, będzie wyzwalał on spust migawki. Natomiast mocne i długie naciśnięcie rozpocznie nagrywanie wideo. Skoro źródło wspomina o możliwości konfigurowania funkcjonalności, to mam nadzieję, że w końcu będzie można dodać skrót, który po dwóch kliknięciach włącza Aparat, bo trochę wstyd, że iPhone’y nadal tego nie mają. Trudno jednak powiedzieć na podstawie tych informacji, na ile użytkownik będzie miał w tej kwestii wolną rękę.

Nowy przycisk akcji byłby z pewnością kolejnym elementem, mocno odróżniającym modele Pro od standardowych iPhone’ów 15. Tylko czy fani Apple’a przełkną utratę przełącznika trybu cichego? Z tym może być problem, chyba że przycisk akcji też będzie mógł oferować taką funkcję. Inną sprawą jest też wygoda takiego nowego przycisku i jego czułość na dotyk. Przy wielozadaniowości może być to niekoniecznie komfortowe rozwiązanie, bo bardzo łatwo np. podczas robienia zdjęć dotknąć przycisk zbyt mocno i wówczas zamiast ustawić ostrość, smartfon zrobi zdjęcie.

Na razie jednak są to tylko spekulacje. Apple znany jest z dość rozważnego wprowadzania nowości, zwłaszcza tak dużych. Mam więc nadzieję, że i ewentualny przycisk akcji będzie na tyle przemyślany, by łatwo było się do niego przyzwyczaić i wygodnie korzystać.