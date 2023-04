Rewolucyjne ulepszenie. Nowy Kevlar EXO zachwyca lekkością i elastycznością

Kevlar EXO to znaczące ulepszenie oryginału. Materiał jest lżejszy, elastyczniejszy, a do tego wytrzymalszy

Wynaleziony w 1965 roku w laboratoriach DuPont Kevlar jest świetnym przykładem tego, dlaczego aktualnie potrzebujemy naukowców oraz ich nierzadko imponujących odkryć i wyczynów w zakresie materiałów. Tyczy się to zwłaszcza grafenu, który to ma jeszcze większy potencjał długowieczności w przemyśle, niż Kevlar. Ten materiał, którego nazwa wywodzi się z patentu handlowego ciągle funkcjonującej firmy DuPont, doczekał się właśnie znaczącego ulepszenia, biorącego podstawowe cechy Kevlaru i wynoszącego je na zupełnie nowe poziomy.

Mowa o nowej wersji Kevlaru o nazwie EXO, która to doczekała się niedawno prezentacji na tegorocznym konkursie Best Ranger Competition dla żołnierzy amerykańskich w Fort Benning w Stanach Zjednoczonych. DuPont stwierdziło, że EXO to pierwsze tak znaczące ulepszenie oryginalnego materiału w ciągu ostatnich ponad pięciu dekad i trudno się temu dziwić. Sprawdziłem, że poprawie uległy jego trzy najważniejsze filary – wytrzymałość balistyczna, elastyczność oraz ogólna waga, ale nie wiemy, jak firmie udało się to osiągnąć. W gruncie rzeczy Kevlar EXO to nadal “tylko” specjalnie splecione włókna aramidowe.

Mowa o tak znaczących wzrostach, że Kevlar EXO ma ponoć oferować nieosiągalny dotąd poziom ochrony balistycznej i termicznej przy jednoczesnym zapewnieniu materiału, który jest lekki oraz elastyczny, a więc nie ogranicza ruchów. Firmie udało się też zwiększyć jego wytrzymałość na ciepło, gwarantując odporność na topnienie i zapłon do 500 stopni Celsjusza. Zapewnia jednocześnie, że Kevlar EXO zachowuje swoje pierwszorzędne właściwości przez przynajmniej pięć lat od zakupu.

Jako że Kevlar jest obecnie powszechnie stosowany nie tylko w wojskowym sprzęcie, ale też sprzętach ochronnych wszelakiej maści i wszędzie tam, gdzie ceni się lekkość oraz wysoką wytrzymałość, jego wersja EXO może trafić nie tylko do kamizelek kuloodpornych. Na niższej wadze oraz wyższej trwałości skorzysta tak naprawdę każdy sprzęt, w którym podstawowy Kevlar miał rację bytu, co tyczy się wszystkiego – od powłok lakierniczych, po zastosowania lotnicze i kosmiczne, na sprzęcie sportowym kończąc. Dostrzegam więc w nim cichą rewolucję, choć mam ciągle wątpliwości, dlaczego firma nie podała konkretnych danych w swoim ogłoszeniu.